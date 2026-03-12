- Категория
НБУ и Mastercard заключили меморандум для повышения киберустойчивости финансового сектора
Национальный банк Украины и глобальная технологическая компания Mastercard заключили Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместную работу по повышению киберустойчивости финансового сектора Украины.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.
Основные направления сотрудничества обсудили во время встречи с участием первого заместителя Председателя НБУ Сергея Николайчука, заместителя Председателя НБУ Алексея Шабана, исполнительной вице-президента Mastercard по работе с государственным сектором Эйлиш Кэмпбелл и генерального директора Mastercard в Украине и Молдове Инги Андреевой.
Шабан подчеркнул, что киберустойчивость финансового сектора является ключевым элементом финансовой устойчивости и бесперебойности предоставления финансовых услуг.
По его словам, углубление сотрудничества с Mastercard позволит усилить возможности украинских финансовых учреждений противодействовать актуальным киберугрозам и повысить уровень защиты финансовой инфраструктуры.
Со стороны Mastercard Эйлиш Кэмпбелл подчеркнула, что компания более 30 лет поддерживает развитие цифровой экономики в Украине и фокусируется на решениях, делающих цифровые экосистемы безопасными и устойчивыми как для бизнеса, так и граждан. Она назвала подписание меморандума продолжением комплексного цифрового партнерства с правительством Украины и важным шагом по усилению кибербезопасности финансовой экосистемы.
Сотрудничество между НБУ и Mastercard предусматривает:
- разработку совместных инициатив по внедрению лучших практик кибербезопасности в финансовом секторе Украины;
- обмен информацией и аналитикой о современных киберугрозах для улучшения оценки рисков, планирования и реализации проектов по киберзащите;
- повышение компетенций в сфере кибербезопасности, включая предотвращение киберугроз, реагирование на киберинциденты и внедрение безопасной цифровой практики.
Благодаря этому сотрудничеству ожидается повышение устойчивости финансового сектора Украины и ускорение внедрения международных стандартов киберзащиты, а также развитие инноваций и цифровизации финансовых услуг.
Напомним, Украина получит доступ к Резерву кибербезопасности ЕС — одной из ключевых инициатив по усилению кибербезопасности цифрового государства.