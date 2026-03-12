- Категорія
НБУ та Mastercard уклали меморандум для підвищення кіберстійкості фінансового сектору
Національний банк України та глобальна технологічна компанія Mastercard уклали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає спільну роботу над підвищенням кіберстійкості фінансового сектору України.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.
Основні напрямки співпраці обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови НБУ Сергія Ніколайчука, заступника Голови НБУ Олексія Шабана, виконавчої віцепрезидентки Mastercard по роботі з державним сектором Ейліш Кемпбелл та генеральної директорки Mastercard в Україні та Молдові Інги Андреєвої.
Шабан наголосив, що кіберстійкість фінансового сектору є ключовим елементом фінансової стабільності та безперебійності надання фінансових послуг.
За його словами, поглиблення співпраці з Mastercard дозволить посилити спроможність українських фінансових установ протидіяти актуальним кіберзагрозам та підвищити рівень захисту фінансової інфраструктури.
З боку Mastercard Ейліш Кемпбелл підкреслила, що компанія понад 30 років підтримує розвиток цифрової економіки в Україні та фокусується на рішеннях, які роблять цифрові екосистеми безпечними та стійкими як для бізнесу, так і для громадян. Вона назвала підписання меморандуму продовженням комплексного цифрового партнерства з урядом України та важливим кроком у посиленні кібербезпеки фінансової екосистеми.
Співпраця між НБУ та Mastercard передбачає:
- розробку спільних ініціатив для впровадження найкращих практик кібербезпеки у фінансовому секторі України;
- обмін інформацією та аналітикою про сучасні кіберзагрози для поліпшення оцінки ризиків, планування та реалізації проєктів із кіберзахисту;
- підвищення компетенцій у сфері кібербезпеки, включно із запобіганням кіберзагрозам, реагуванням на кіберінциденти та впровадженням безпечної цифрової практики.
Завдяки цій співпраці очікується підвищення стійкості фінансового сектору України та прискорення впровадження міжнародних стандартів кіберзахисту, а також розвиток інновацій і цифровізації фінансових послуг.
Нагадаємо, Україна отримає доступ до Резерву кібербезпеки ЄС — однієї з ключових ініціатив для посилення кібербезпеки цифрової держави.