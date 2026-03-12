Запланована подія 2

НБУ та Mastercard уклали меморандум для підвищення кіберстійкості фінансового сектору

нбу
НБУ та Mastercard уклали меморандум / НБУ

Національний банк України та глобальна технологічна компанія Mastercard уклали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає спільну роботу над підвищенням кіберстійкості фінансового сектору України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Основні напрямки співпраці обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови НБУ Сергія Ніколайчука, заступника Голови НБУ Олексія Шабана, виконавчої віцепрезидентки Mastercard по роботі з державним сектором Ейліш Кемпбелл та генеральної директорки Mastercard в Україні та Молдові Інги Андреєвої.

Шабан наголосив, що кіберстійкість фінансового сектору є ключовим елементом фінансової стабільності та безперебійності надання фінансових послуг.

За його словами, поглиблення співпраці з Mastercard дозволить посилити спроможність українських фінансових установ протидіяти актуальним кіберзагрозам та підвищити рівень захисту фінансової інфраструктури.

З боку Mastercard Ейліш Кемпбелл підкреслила, що компанія понад 30 років підтримує розвиток цифрової економіки в Україні та фокусується на рішеннях, які роблять цифрові екосистеми безпечними та стійкими як для бізнесу, так і для громадян. Вона назвала підписання меморандуму продовженням комплексного цифрового партнерства з урядом України та важливим кроком у посиленні кібербезпеки фінансової екосистеми.

Співпраця між НБУ та Mastercard передбачає:

  • розробку спільних ініціатив для впровадження найкращих практик кібербезпеки у фінансовому секторі України;
  • обмін інформацією та аналітикою про сучасні кіберзагрози для поліпшення оцінки ризиків, планування та реалізації проєктів із кіберзахисту;
  • підвищення компетенцій у сфері кібербезпеки, включно із запобіганням кіберзагрозам, реагуванням на кіберінциденти та впровадженням безпечної цифрової практики.

Завдяки цій співпраці очікується підвищення стійкості фінансового сектору України та прискорення впровадження міжнародних стандартів кіберзахисту, а також розвиток інновацій і цифровізації фінансових послуг.

Нагадаємо, Україна отримає доступ до Резерву кібербезпеки ЄС — однієї з ключових ініціатив для посилення кібербезпеки цифрової держави.

Автор:
Тетяна Гойденко