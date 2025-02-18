НБУ модернизирует депозитарий для торговли государственными ценными бумагами

Национальный банк обновил Положение о проведении депозитарной и клиринговой деятельности, а также обеспечение расчетов по сделкам с ценными бумагами с целью создания новых функциональных возможностей для участников рынка государственных ценных бумаг.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основные изменения

Во-первых, введен новый вид расчетов по сделкам с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – "поставка ценных бумаг против поставки ценных бумаг". Это позволит проводить аукционы, на которых ОВГЗ одного выпуска будут обмениваться на ОВГЗ другого выпуска, уже в обращении. Эта возможность введена постановлением Кабинета Министров Украины от 13 сентября 2024 г. № 1053. Новые аукционы позволят Министерству финансов эффективнее управлять внутренним государственным долгом.

Во-вторых, расширены возможности для трансграничных расчетов по соглашениям с ОВГЗ посредством связи между депозитарием Национального банка и иностранным депозитарием Clearstream Banking Luxembourg. Кроме расчетов "поставка ценных бумаг без оплаты" введен новый вид — "поставка ценных бумаг против оплаты". Согласно этому принципу депозитарий Национального банка будет проводить денежные расчеты одновременно с поставкой ОВГЗ через систему электронных платежей Национального банка Украины. Это соответствует международным стандартам, требующим расчетов в "деньгах центрального банка".

Расчеты по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты" призваны улучшить управление рисками для участников соглашений с ОВГЗ через "линк" из Clearstream, а также внедрить международный опыт работы иностранных инвесторов с локальной инфраструктурой, обеспечивающий гарантирование расчетов по сделкам с ценными бумагами.

Кроме того, уточнены особенности проведения операций с облигациями внешних государственных займов для повышения правовой определенности, в частности, по корпоративным операциям.

Справка:

ОВГЗ (Облигации внутренних государственных займов Украины) — государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины для привлечения средств на финансирование государственных нужд. Военные облигации имеют особенность: средства, вырученные от их продажи, направляются на нужды армии, такие как закупка оружия, медикаментов, техники и т.п.

Основным преимуществом ОВГЗ является то, что доход с них не облагается налогом. Другими словами, инвестор получает весь указанный в договоре процент, без вычета налогов, в отличие от депозитов, с которых уплачивается 18% налога на доход и 1,5% военного сбора, что снижает общую доходность.

Заметим, в течение 2024 правительство Украины привлек от размещения облигаций внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) на аукционах 497,81 млрд. грн., 2,73 млрд. дол. и 754,9 млн. евро.

О том, где и как можно купить облигации, которые ОВГЗ выбирают для инвестиций и как отличаются условия инвестирования, читайте в материале Delo.ua.