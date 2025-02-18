НБУ модернізує депозитарій для торгівлі державними цінними паперами

Національний банк оновив Положення про проведення депозитарної та клірингової діяльності, а також забезпечення розрахунків за угодами з цінними паперами, з метою створення нових функціональних можливостей для учасників ринку державних цінних паперів.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Основні зміни

По-перше, введено новий вид розрахунків за угодами з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) – "поставка цінних паперів проти поставки цінних паперів". Це дозволить проводити аукціони, на яких ОВДП одного випуску обмінюватимуться на ОВДП іншого випуску, що вже в обігу. Цю можливість запроваджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2024 року № 1053. Нові аукціони дозволять Міністерству фінансів ефективніше управляти внутрішнім державним боргом.

По-друге, розширено можливості для транскордонних розрахунків за угодами з ОВДП через зв'язок між депозитарієм Національного банку та іноземним депозитарієм Clearstream Banking Luxembourg. Окрім розрахунків "поставка цінних паперів без оплати", введено новий вид – "поставка цінних паперів проти оплати". За цим принципом депозитарій Національного банку проводитиме грошові розрахунки одночасно з поставкою ОВДП через систему електронних платежів Національного банку України. Це відповідає міжнародним стандартам, які вимагають розрахунків у "грошах центрального банку".

Розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" мають на меті поліпшити управління ризиками для учасників угод з ОВДП через "лінк" з Clearstream, а також впровадити міжнародний досвід роботи іноземних інвесторів з локальною інфраструктурою, що забезпечує гарантування розрахунків за угодами з цінними паперами.

Окрім того, уточнено особливості проведення операцій з облігаціями зовнішніх державних позик для підвищення правової визначеності, зокрема, щодо корпоративних операцій.

Довідково:

ОВДП (Облігації внутрішніх державних позик України) — це державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України для залучення коштів на фінансування державних потреб. Військові облігації мають особливість: кошти, отримані від їх продажу, спрямовуються на потреби армії, такі як закупівля зброї, медикаментів, техніки тощо.

Основною перевагою ОВДП є те, що дохід з них не оподатковується. Іншими словами, інвестор отримує весь вказаний у договорі відсоток, без вирахування податків, на відміну від депозитів, з яких сплачується 18% податку на дохід і 1,5% військового збору, що знижує загальну дохідність.

Зауважимо, упродовж 2024 року уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) на аукціонах 497,81 млрд грн, 2,73 млрд дол. та 754,9 млн євро.

Про те, де та як можна купити облігації, які ОВДП українці обирають для інвестицій та як відрізняються умови інвестування, читайте в матеріалі Delo.ua.