Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

--0,07

EUR

48,29

+0,19

Наличный курс:

USD

41,52

41,44

EUR

48,55

48,35

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ начал возврат активов клиентам "Фридом Финанс Украина"

НБУ
НБУ начал выплаты инвесторам "Фридом Финанс Украина" / НБУ

Депозитарий Национального банка Украины 7 августа 2025 начал возврат государственных облигаций и средств инвесторам, чьи активы были заблокированы из-за санкций против ООО "Фридом Финанс Украина".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию НБУ.

Указывается, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предоставила финальный список верифицированных инвесторов.

После этого Нацбанк провел первые операции по возврату инвесторам государственных облигаций Украины и денежных средств, которые были выплачены в качестве доходов и погашений в национальной и иностранной валютах по таким ценным бумагам.

НБУ отмечает, что 2 августа, вступило в силу решение НКЦБФР, устанавливающее четкий порядок возврата активов инвесторам, не имеющим связей со страной-агрессором.

В порядке, определенном в решении НКЦБФР, депозитарий Национального банка принимает заявки о переводе ценных бумаг/денежных средств от избранных собственниками депозитарных учреждений.

Важно, что возврат возможен только тем инвесторам, которых ранее проверили СБУ и другие госорганы, и которые находятся в специальном перечне, утвержденном НКЦБФР. Если инвестор есть в этом списке, НБУ перескажет все его ценные бумаги и средства на счет выбранного им депозитарного учреждения, которое затем зачислит их на его счет.

"Для возврата активов, которые учитываются в депозитарии Национального банка, владельцу достаточно обратиться в одно депозитарное учреждение. Получив от избранного владельцем депозитарного учреждения заявку о переводе ценных бумаг/денежных средств, депозитарий Национального банка осуществит перевод всех причитающихся такому владельцу государственных ценных бумаг и выплат по ним, что указан дальнейшего зачисления на счета владельца", - говорится в сообщении регулятора.

Скандал вокруг "Фридом финанс"

ООО "Фридом Финанс Украина" - украинская инвестиционная компания, являющаяся частью международного холдинга Freedom Holding Corp. Основная деятельность компании – услуги на рынке ценных бумаг. "Фридом Финанс Украина"   возникла   в   2017 году в результате поглощения Freedom Holding Corp.   украинского брокера "Уранет".

Основатель и СЕО Freedom Holding Corp. – миллиардер Тимур Турлов, родом из Москвы.   Международная финансовая группа   имеет   представительств а   в 20 странах мира. В 2019 году Турлов вывел Freedom Holding Corp.   на IPO на американской бирже NASDAQ .  

  19 октября 2022 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение ввести санкции против инвестиционной компании "Фридом Финанс Украина" сроком пять лет. Вслед за СНБО НКЦБФР остановила компании пять лицензий, дававших ей право, в частности, оказывать брокерские услуги и проводить операции с ценными бумагами.

Таких прецедентов на финансовом рынке в Украине еще не было. В результате сложилась ситуация, когда средства и ценные бумаги клиентов были заблокированы на счетах украинского юридического лица, а механизм их возврата законодательством не предусматривался.

Общая стоимость заблокированных на счетах компании активов составляет 3,5 млрд. грн.

Почему инвесторы "Фридом Финанс Украина" несколько лет не имели доступа к активам и, наконец, смогут вернуть средства, разбирались журналисты Delo.ua.

Автор:
Татьяна Бессараб