НБУ начал возврат активов клиентам "Фридом Финанс Украина"

Депозитарий Национального банка Украины 7 августа 2025 начал возврат государственных облигаций и средств инвесторам, чьи активы были заблокированы из-за санкций против ООО "Фридом Финанс Украина".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию НБУ.

Указывается, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предоставила финальный список верифицированных инвесторов.

После этого Нацбанк провел первые операции по возврату инвесторам государственных облигаций Украины и денежных средств, которые были выплачены в качестве доходов и погашений в национальной и иностранной валютах по таким ценным бумагам.

НБУ отмечает, что 2 августа, вступило в силу решение НКЦБФР, устанавливающее четкий порядок возврата активов инвесторам, не имеющим связей со страной-агрессором.

В порядке, определенном в решении НКЦБФР, депозитарий Национального банка принимает заявки о переводе ценных бумаг/денежных средств от избранных собственниками депозитарных учреждений.

Важно, что возврат возможен только тем инвесторам, которых ранее проверили СБУ и другие госорганы, и которые находятся в специальном перечне, утвержденном НКЦБФР. Если инвестор есть в этом списке, НБУ перескажет все его ценные бумаги и средства на счет выбранного им депозитарного учреждения, которое затем зачислит их на его счет.

"Для возврата активов, которые учитываются в депозитарии Национального банка, владельцу достаточно обратиться в одно депозитарное учреждение. Получив от избранного владельцем депозитарного учреждения заявку о переводе ценных бумаг/денежных средств, депозитарий Национального банка осуществит перевод всех причитающихся такому владельцу государственных ценных бумаг и выплат по ним, что указан дальнейшего зачисления на счета владельца", - говорится в сообщении регулятора.

Скандал вокруг "Фридом финанс"

ООО "Фридом Финанс Украина" - украинская инвестиционная компания, являющаяся частью международного холдинга Freedom Holding Corp. Основная деятельность компании – услуги на рынке ценных бумаг. "Фридом Финанс Украина" возникла в 2017 году в результате поглощения Freedom Holding Corp. украинского брокера "Уранет".

Основатель и СЕО Freedom Holding Corp. – миллиардер Тимур Турлов, родом из Москвы. Международная финансовая группа имеет представительств а в 20 странах мира. В 2019 году Турлов вывел Freedom Holding Corp. на IPO на американской бирже NASDAQ .

19 октября 2022 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение ввести санкции против инвестиционной компании "Фридом Финанс Украина" сроком пять лет. Вслед за СНБО НКЦБФР остановила компании пять лицензий, дававших ей право, в частности, оказывать брокерские услуги и проводить операции с ценными бумагами.

Таких прецедентов на финансовом рынке в Украине еще не было. В результате сложилась ситуация, когда средства и ценные бумаги клиентов были заблокированы на счетах украинского юридического лица, а механизм их возврата законодательством не предусматривался.

Общая стоимость заблокированных на счетах компании активов составляет 3,5 млрд. грн.

Почему инвесторы "Фридом Финанс Украина" несколько лет не имели доступа к активам и, наконец, смогут вернуть средства, разбирались журналисты Delo.ua.