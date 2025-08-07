Нацбанк розпочав повернення активів клієнтам "Фрідом Фінанс Україна"

Депозитарій Національного банку України 7 серпня 2025 року розпочав повернення державних облігацій та коштів інвесторам, чиї активи були заблоковані через санкції проти ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію НБУ.

Вказуєьтся, що Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) надала фінальний список верифікованих інвесторів.

Після цього Нацбанк провів перші операції з повернення інвесторам державних облігацій України та грошових коштів, що були виплачені як доходи та погашення в національній та іноземній валютах за такими цінними паперами.

НБУ зазначає, що 2 серпня, набуло чинності рішення НКЦПФР, яке встановлює чіткий порядок повернення активів інвесторам, що не мають зв'язків із країною-агресором.

У порядку, визначеному в рішенні НКЦПФР, депозитарій Національного банку приймає заявки про переказ цінних паперів / грошових коштів від обраних власниками депозитарних установ.

Важливо, що повернення можливе лише для тих інвесторів, яких раніше перевірили СБУ та інші держоргани, і які є у спеціальному переліку, затвердженому НКЦПФР. Якщо інвестор є в цьому списку, НБУ перекаже всі його цінні папери та кошти на рахунок обраної ним депозитарної установи, яка потім зарахує їх на його рахунок.

"Для повернення активів, які обліковуються в депозитарії Національного банку, власнику достатньо звернутися до однієї депозитарної установи. Отримавши від обраної власником депозитарної установи заявку про переказ цінних паперів / грошових коштів, депозитарій Національного банку здійснить переказ всіх належних такому власнику державних цінних паперів та виплат за ними, що зазначені в Переліку активів, на рахунки депозитарної установи для їх подальшого зарахування на рахунки власника", - йдеться в повідомленні регулятора.

Скандал навколо "Фрідом фінанс"

ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" — українська інвестиційна компанія, що є частиною міжнародного холдингу Freedom Holding Corp. Основна діяльність компанії — послуги на ринку цінних паперів. "Фрідом Фінанс Україна" виникла в 2017 році внаслідок поглинання Freedom Holding Corp. українського брокера "Уранет".

Засновник і СЕО Freedom Holding Corp. — мільярдер Тимур Турлов, родом із Москви. Міжнародна фінансова група має представництва у 20 країнах світу. В 2019 році Турлов вивів Freedom Holding Corp. на IPO на американській біржі NASDAQ.

19 жовтня 2022 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила рішення запровадити санкції проти інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс Україна" строком на п'ять років. Слідом за РНБО НКЦПФР зупинила компанії п'ять ліцензій, які давали їй право, зокрема, надавати брокерські послуги та проводити операції із цінними паперами.

Таких прецедентів на фінансовому ринку в Україні ще не було. В результаті склалася ситуація, коли кошти та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках української юридичної особи, а механізму їх повернення законодавством не передбачалось.

Загальна вартість заблокованих на рахунках компанії активів становить 3,5 млрд грн.

Чому інвестори "Фрідом Фінанс Україна" кілька років не мали доступу до активів та як нарешті зможуть повернути кошти, розбиралися журналісти Delo.ua.