НБУ наказал пять финансовых компаний: какие нарушения обнаружили

Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти финансовым компаниям. Три из них получили требования устранить нарушения, еще двоим регулятор вынес письменные оговорки.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ наказал пять финансовых компаний

Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти финансовым компаниям: ООО "ФК "Финцентр", ООО "ФК "Интенсивные финансы", ООО "Финансовая компания управления активами", ООО "Доступные финансы" и ООО "Секвой капитал".

Решение регулятор принял по результатам надзорной деятельности.

Три компании должны устранить нарушения

Требования к устранению выявленных нарушений и приведению деятельности в соответствие с законодательством получили ООО "ФК "Финцентр", ООО "ФК "Интенсивные финансы" и ООО "Финансовая компания управления активами".

Основанием стало непредставление в Национальный банк в установленные сроки отчетов о предоставлении уверенности относительно годовых отчетных данных за 2025 год.

Компании должны принять необходимые меры для устранения нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 29 сентября 2026 года.

Две компании получили письменные оговорки

К ООО "Доступные финансы" и ООО "Секвой капитал" Национальный банк применил меры воздействия в виде письменных оговорок.

Регулятор нашел недостатки в деятельности этих компаний. Меры влияния применены в соответствии с требованиями Положения о требованиях к системе корпоративного управления и системой внутреннего контроля финансовой компании, утвержденной постановлением Правления НБУ от 27 декабря 2024 г. № 185 с изменениями.

"Доступные финансы" и "Секвой капитал" должны устранить выявленные недостатки до 29 сентября 2026 года.

Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 7 сентября 2026 года.

Напомним, ранее НБУ отозвал лицензии у трех финкомпаний и исключил их из госреестра. Национальный банк Украины 3 сентября отозвал лицензии на деятельность финансовой компании у трех небанковских учреждений на основании их собственных заявлений, после чего они были исключены из Государственного реестра.