UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,47

+0,00

EUR

51,64

--0,04

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,20

52,00

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

НБУ наказал пять финансовых компаний: какие нарушения обнаружили

Нацбанк
НБУ назвал финансовые компании, к которым применил меры влияния

Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти финансовым компаниям. Три из них получили требования устранить нарушения, еще двоим регулятор вынес письменные оговорки.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ наказал пять финансовых компаний

Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти финансовым компаниям: ООО "ФК "Финцентр", ООО "ФК "Интенсивные финансы", ООО "Финансовая компания управления активами", ООО "Доступные финансы" и ООО "Секвой капитал".

Решение регулятор принял по результатам надзорной деятельности.

  • Три компании должны устранить нарушения

Требования к устранению выявленных нарушений и приведению деятельности в соответствие с законодательством получили ООО "ФК "Финцентр", ООО "ФК "Интенсивные финансы" и ООО "Финансовая компания управления активами".

Основанием стало непредставление в Национальный банк в установленные сроки отчетов о предоставлении уверенности относительно годовых отчетных данных за 2025 год.

Компании должны принять необходимые меры для устранения нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 29 сентября 2026 года.

  • Две компании получили письменные оговорки

К ООО "Доступные финансы" и ООО "Секвой капитал" Национальный банк применил меры воздействия в виде письменных оговорок.

Регулятор нашел недостатки в деятельности этих компаний. Меры влияния применены в соответствии с требованиями Положения о требованиях к системе корпоративного управления и системой внутреннего контроля финансовой компании, утвержденной постановлением Правления НБУ от 27 декабря 2024 г. № 185 с изменениями.

"Доступные финансы" и "Секвой капитал" должны устранить выявленные недостатки до 29 сентября 2026 года.

Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 7 сентября 2026 года.

Напомним, ранее НБУ отозвал лицензии у трех финкомпаний и исключил их из госреестра. Национальный банк Украины 3 сентября отозвал лицензии на деятельность финансовой компании у трех небанковских учреждений на основании их собственных заявлений, после чего они были исключены из Государственного реестра.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности