НБУ покарав п’ять фінансових компаній: які порушення виявили

Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній. Три з них отримали вимоги усунути порушення, ще двом регулятор виніс письмові застереження.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ покарав п’ять фінансових компаній

Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній: ТОВ "ФК "Фінцентр", ТОВ "ФК "Інтенсивні фінанси", ТОВ "Фінансова компанія управління активами", ТОВ "Доступні фінанси" та ТОВ "Секвоя капітал".

Рішення регулятор ухвалив за результатами наглядової діяльності.

Три компанії мають усунути порушення

Вимоги щодо усунення виявлених порушень та приведення діяльності у відповідність до законодавства отримали ТОВ "ФК "Фінцентр", ТОВ "ФК "Інтенсивні фінанси" та ТОВ "Фінансова компанія управління активами".

Підставою стало неподання до Національного банку у встановлені строки звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік.

Компанії мають вжити необхідних заходів для усунення порушень і привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 29 вересня 2026 року.

Дві компанії отримали письмові застереження

До ТОВ "Доступні фінанси" та ТОВ "Секвоя капітал" Національний банк застосував заходи впливу у вигляді письмових застережень.

Регулятор виявив недоліки в діяльності цих компаній. Заходи впливу застосовано відповідно до вимог Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії, затвердженого постановою Правління НБУ від 27 грудня 2024 року № 185 зі змінами.

"Доступні фінанси" та "Секвоя капітал" повинні усунути виявлені недоліки до 29 вересня 2026 року.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 вересня 2026 року.

Нагадаємо, раніше НБУ відкликав ліцензії у трьох фінкомпаній та виключив їх із держреєстру. Національний банк України 3 вересня відкликав ліцензії на діяльність фінансової компанії у трьох небанківських установ на підставі їхніх власних заяв, після чого їх виключили з Державного реєстру.