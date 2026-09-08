НБУ видав нову ліцензію на ринку небанківських фінансових послуг

Національний банк України видав ТОВ “ФК “Легат Фінанс” ліцензію на діяльність фінансової компанії. Вона дозволяє надавати послуги факторингу та кредитувати клієнтів коштами й банківськими металами.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Новий гравець на фінансовому ринку

Національний банк України видав ТОВ "Фінансова компанія “Легат Фінанс" ліцензію на діяльність фінансової компанії.

Компанія отримала право надавати дві фінансові послуги - факторинг та надання коштів і банківських металів у кредит.

Одночасно з отриманням ліцензії "Легат Фінанс" набула статусу фінансової установи та стала новим учасником ринку небанківських фінансових послуг.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 вересня 2026 року.

Нагадаємо, раніше НБУ відкликав ліцензії у трьох фінкомпаній та виключив їх із держреєстру. Національний банк України 3 вересня відкликав ліцензії на діяльність фінансової компанії у трьох небанківських установ на підставі їхніх власних заяв, після чого їх виключили з Державного реєстру.