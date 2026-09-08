У НБУ виникли претензії до ломбарду: що відомо

Національний банк України зобов’язав ломбард “Онікс” усунути виявлене порушення та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства. Причиною стало неподання на запит регулятора необхідної інформації та документів у встановлений строк.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

У НБУ виникли претензії до ломбарду

Ломбард має усунути виявлене під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 29 вересня 2026 року.

Рішення про застосування заходу впливу ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 7 вересня.

Йдеться про вимогу вжити заходів для виправлення порушення. Зокрема, ломбард не надав Національному банку запитувані інформацію, пояснення, документи та/або їхні копії у визначений регулятором строк.

Адміністративний акт НБУ набирає чинності з дня, коли його доведено до відома установи у встановленому законом порядку.

Нагадаємо, Національний банк України оштрафував платіжну платформу iPay на 16,51 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг. Регулятор, зокрема, виявив неналежний контроль за якістю та достатністю інформації, що супроводжує платіжні операції.