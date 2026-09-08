UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,47

--0,10

EUR

51,68

--0,11

Наличный курс:

USD

44,75

44,60

EUR

52,10

51,80

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

У НБУ возникли претензии к ломбарду: что известно

НБУ
НБУ выдвинул требование к ломбарду / Depositphotos

Национальный банк Украины обязал ломбард Оникс устранить выявленное нарушение и привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства. Причиной стало непредставление по запросу регулятора необходимой информации и документов в установленный срок.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

У НБУ возникли претензии к ломбарду

Ломбард должен устранить обнаруженное при надзоре нарушение и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 29 сентября 2026 года.

Решение о применении меры влияния принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 7 сентября.

Речь идет о требовании принять меры по исправлению нарушения. В частности, ломбард не предоставил Национальному банку запрашиваемую информацию, объяснения, документы и/или их копии в определенный регулятором срок.

Административный акт НБУ вступает в силу со дня, когда он доведен до сведения учреждения в установленном законом порядке.

Напомним, что Национальный банк Украины оштрафовал платежную платформу iPay на 16,51 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере платежных услуг. Регулятор, в частности, обнаружил ненадлежащий контроль качества и достаточности информации, сопровождающей платежные операции.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности