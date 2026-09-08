У НБУ возникли претензии к ломбарду: что известно

Национальный банк Украины обязал ломбард Оникс устранить выявленное нарушение и привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства. Причиной стало непредставление по запросу регулятора необходимой информации и документов в установленный срок.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

У НБУ возникли претензии к ломбарду

Ломбард должен устранить обнаруженное при надзоре нарушение и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 29 сентября 2026 года.

Решение о применении меры влияния принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 7 сентября.

Речь идет о требовании принять меры по исправлению нарушения. В частности, ломбард не предоставил Национальному банку запрашиваемую информацию, объяснения, документы и/или их копии в определенный регулятором срок.

Административный акт НБУ вступает в силу со дня, когда он доведен до сведения учреждения в установленном законом порядке.

Напомним, что Национальный банк Украины оштрафовал платежную платформу iPay на 16,51 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере платежных услуг. Регулятор, в частности, обнаружил ненадлежащий контроль качества и достаточности информации, сопровождающей платежные операции.