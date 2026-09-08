НБУ выдал новую лицензию на рынке небанковских финансовых услуг

Национальный банк Украины выдал ООО "ФК "Легат Финанс" лицензию на деятельность финансовой компании, позволяющую предоставлять услуги факторинга и кредитовать клиентов средствами и банковскими металлами.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Новый игрок на финансовом рынке

Национальный банк Украины выдал ООО "Финансовая компания Легат Финанс" лицензию на деятельность финансовой компании.

Компания получила право предоставлять две финансовые услуги – факторинг и предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Одновременно с получением лицензии "Легат Финанс" приобрела статус финансового учреждения и стала новым участником рынка небанковских финансовых услуг.

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 7 сентября 2026 года.

Напомним, ранее НБУ отозвал лицензии у трех финкомпаний и исключил их из госреестра. Национальный банк Украины 3 сентября отозвал лицензии на деятельность финансовой компании у трех небанковских учреждений на основании их собственных заявлений, после чего они были исключены из Государственного реестра.