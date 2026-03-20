НБУ обновил лицензию ФК "Акцент Финанс": какой новый перечень услуг

Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензии ООО на основании собственного заявления.

НБУ обновил лицензию компании

В частности, из лицензии исключено предоставление таких финансовых услуг, как факторинг и финансовый лизинг. После внесенных изменений, компания сможет предоставлять только финансовые услуги по кредитованию средств и банковских металлов.

Решение об обновлении объема лицензии принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 18 марта 2026 года.

Что известно о компании?

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК "Акцент Финанс" было зарегистрировано в 2018 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 5 млн грн.

Основным видом деятельности является кредитование.

Бенефициарный владелец – Вишневская Инга.

