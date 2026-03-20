НБУ оновив ліцензію ФК "Акцент Фінанс": який новий перелік послуг

Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензії ТОВ на підставі власної заяви.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ оновив ліцензію компанії

Зокрема, з ліцензії виключено надання таких фінансових послуг, як факторинг та фінансовий лізинг. Після внесених змін компанія зможе надавати лише фінансові послуги з кредитування коштів та банківських металів.

Рішення про оновлення обсягу ліцензії ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 18 березня 2026 року.

Що відомо про компанію?

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК "Акцент Фінанс"було зареєстровано в 2018 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5 млн грн.

Основним видом діяльності є кредитування.

Бенефіціарний власник - Вишневська Інга.

Нагадаємо, НБУ застосував захід впливу до акціонерного товариства “Укрпошта”. Згідно з рішенням регулятора, на поштового оператора накладено штраф у розмірі 255 тисяч гривень.