- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
НБУ обновил требования к организации системы внутреннего контроля финкомпаний: детали
Национальный банк Украины сделал важный шаг к евроинтеграции финансового сектора, обновив требования к внутреннему контролю компаний. Главная цель изменений – сделать работу финучреждений максимально прогнозируемой, а риски для клиентов – минимальными.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Что же изменится?
Изменения предполагают, в частности:
- уточнение требований к построению системы внутреннего контроля финансовой компании в соответствии с Глобальными стандартами внутреннего аудита;
- обновление подходов по организации системы управления рисками по операционному риску – для всех финансовых компаний, работающих с залоговым имуществом, а также кредитного риска и риска ликвидности;
- уточнение требований к порядку передачи финансовыми компаниями ключевых функций (не представляющих общественный интерес) на аутсорсинг.
Календарь дедлайнов
Регулятор определил четкий график, по которому компании должны привести свою деятельность в порядок:
- до 31 марта – необходимо провести честную самооценку работы службы внутреннего аудита;
- до 31 мая - время для внесения правок во внутренние документы и регламенты;
-
до 30 июля - финальный срок для запуска систем управления кредитными и операционными рисками;
- до 30 сентября - полное соответствие службы аудита новым требованиям НБУ.
Изменения утверждены постановлением правления Нацбанка от 02 февраля 2026 года № 12, которое вступает в силу с 05 февраля 2026 года.
Напомним, с 27 января вступают в силу новые требования НБУ по управлению рисками в банках и банковских группах. Главная цель – сделать систему максимально устойчивой к любым экономическим потрясениям.