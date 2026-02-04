НБУ обновил требования к организации системы внутреннего контроля финкомпаний: детали

Национальный банк Украины сделал важный шаг к евроинтеграции финансового сектора, обновив требования к внутреннему контролю компаний. Главная цель изменений – сделать работу финучреждений максимально прогнозируемой, а риски для клиентов – минимальными.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Что же изменится?

Изменения предполагают, в частности:

уточнение требований к построению системы внутреннего контроля финансовой компании в соответствии с Глобальными стандартами внутреннего аудита;

обновление подходов по организации системы управления рисками по операционному риску – для всех финансовых компаний, работающих с залоговым имуществом, а также кредитного риска и риска ликвидности;

уточнение требований к порядку передачи финансовыми компаниями ключевых функций (не представляющих общественный интерес) на аутсорсинг.

Календарь дедлайнов

Регулятор определил четкий график, по которому компании должны привести свою деятельность в порядок:

до 31 марта – необходимо провести честную самооценку работы службы внутреннего аудита;

до 31 мая - время для внесения правок во внутренние документы и регламенты;

до 30 июля - финальный срок для запуска систем управления кредитными и операционными рисками;



до 30 сентября - полное соответствие службы аудита новым требованиям НБУ.

Изменения утверждены постановлением правления Нацбанка от 02 февраля 2026 года № 12, которое вступает в силу с 05 февраля 2026 года.

