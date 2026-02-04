Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,20

43,09

EUR

51,27

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ оновив вимоги до організації системи внутрішнього контролю фінкомпаній: деталі

нбу
НБУ оновив вимоги до фінкомпаній. / НБУ

Національний банк України зробив важливий крок до євроінтеграції фінансового сектору, оновивши вимоги до внутрішнього контролю компаній. Головна мета змін — зробити роботу фінустанов максимально прогнозованою, а ризики для клієнтів — мінімальними. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба регулятора.

Що саме зміниться?

Зміни  передбачають, зокрема:

  • уточнення вимог до побудови системи внутрішнього контролю фінансової компанії відповідно до Глобальних стандартів внутрішнього аудиту; 
  • оновлення підходів з організації системи управління ризиками щодо операційного ризику ‒ для всіх фінансових компаній, що працюють із заставним майном, а також кредитного ризику та ризику ліквідності; 
  • уточнення вимог до порядку передавання фінансовими компаніями ключових функцій (що не становлять суспільний інтерес) на аутсорсинг.

Календар дедлайнів

Регулятор визначив чіткий графік, за яким компанії мають привести свою діяльність у порядок:

  • до 31 березня — необхідно провести чесну самооцінку роботи служби внутрішнього аудиту; 
  • до 31 травня — час для внесення правок у внутрішні документи та регламенти; 
  • до 30 липня — фінальний термін для запуску систем управління кредитними та операційними ризиками;
  • до 30 вересня — повна відповідність служби аудиту новим вимогам НБУ.

Зміни затверджені постановою правління Нацбанку від 02 лютого 2026 року № 12, яка набирає чинності з 05 лютого 2026 року.

Нагадаємо, з 27 січня набирають чинності нові вимоги НБУ щодо управління ризиками в банках та банківських групах. Головна мета — зробити систему максимально стійкою до будь-яких економічних потрясінь.

Автор:
Тетяна Ковальчук