- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
НБУ оновив вимоги до організації системи внутрішнього контролю фінкомпаній: деталі
Національний банк України зробив важливий крок до євроінтеграції фінансового сектору, оновивши вимоги до внутрішнього контролю компаній. Головна мета змін — зробити роботу фінустанов максимально прогнозованою, а ризики для клієнтів — мінімальними.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба регулятора.
Що саме зміниться?
Зміни передбачають, зокрема:
- уточнення вимог до побудови системи внутрішнього контролю фінансової компанії відповідно до Глобальних стандартів внутрішнього аудиту;
- оновлення підходів з організації системи управління ризиками щодо операційного ризику ‒ для всіх фінансових компаній, що працюють із заставним майном, а також кредитного ризику та ризику ліквідності;
- уточнення вимог до порядку передавання фінансовими компаніями ключових функцій (що не становлять суспільний інтерес) на аутсорсинг.
Календар дедлайнів
Регулятор визначив чіткий графік, за яким компанії мають привести свою діяльність у порядок:
- до 31 березня — необхідно провести чесну самооцінку роботи служби внутрішнього аудиту;
- до 31 травня — час для внесення правок у внутрішні документи та регламенти;
-
до 30 липня —
фінальний термін для запуску систем управління кредитними та операційними
ризиками;
- до 30 вересня — повна відповідність служби аудиту новим вимогам НБУ.
Зміни затверджені постановою правління Нацбанку від 02 лютого 2026 року № 12, яка набирає чинності з 05 лютого 2026 року.
Нагадаємо, з 27 січня набирають чинності нові вимоги НБУ щодо управління ризиками в банках та банківських групах. Головна мета — зробити систему максимально стійкою до будь-яких економічних потрясінь.