НБУ оновив вимоги до організації системи внутрішнього контролю фінкомпаній: деталі

Національний банк України зробив важливий крок до євроінтеграції фінансового сектору, оновивши вимоги до внутрішнього контролю компаній. Головна мета змін — зробити роботу фінустанов максимально прогнозованою, а ризики для клієнтів — мінімальними.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба регулятора.

Що саме зміниться?

Зміни передбачають, зокрема:

уточнення вимог до побудови системи внутрішнього контролю фінансової компанії відповідно до Глобальних стандартів внутрішнього аудиту;

оновлення підходів з організації системи управління ризиками щодо операційного ризику ‒ для всіх фінансових компаній, що працюють із заставним майном, а також кредитного ризику та ризику ліквідності;

уточнення вимог до порядку передавання фінансовими компаніями ключових функцій (що не становлять суспільний інтерес) на аутсорсинг.

Календар дедлайнів

Регулятор визначив чіткий графік, за яким компанії мають привести свою діяльність у порядок:

до 31 березня — необхідно провести чесну самооцінку роботи служби внутрішнього аудиту;

до 31 травня — час для внесення правок у внутрішні документи та регламенти;

до 30 липня — фінальний термін для запуску систем управління кредитними та операційними ризиками;



до 30 вересня — повна відповідність служби аудиту новим вимогам НБУ.

Зміни затверджені постановою правління Нацбанку від 02 лютого 2026 року № 12, яка набирає чинності з 05 лютого 2026 року.

Нагадаємо, з 27 січня набирають чинності нові вимоги НБУ щодо управління ризиками в банках та банківських групах. Головна мета — зробити систему максимально стійкою до будь-яких економічних потрясінь.