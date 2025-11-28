НБУ обновляет регулирование Фонда частичного гарантирования кредитов: что изменится

Регулятор инициировал обновление положения о деятельности Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Проект изменений предусматривает имплементацию закона "О рейтинговании".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в положение, регулирующее деятельность Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Предлагаемые нововведения имеют целью обновить подходы к работе фонда и привести их в соответствие с действующим законодательством.

В частности, проект предусматривает внедрение норм нового Закона Украины "О рейтинговании" в части использования кредитных рейтингов, официально разрешенных на территории Украины. Также фонд обяжут до 1 июня 2026 предоставить Национальному банку копию бизнес-плана развития, который должен быть предварительно утвержден советом фонда.

