НБУ обновляет регулирование Фонда частичного гарантирования кредитов: что изменится

НБУ
Изменения в регулировании Фонда частичного гарантирования кредитов для агросектора / НБУ

Регулятор инициировал обновление положения о деятельности Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Проект изменений предусматривает имплементацию закона "О рейтинговании".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в положение, регулирующее деятельность Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Предлагаемые нововведения имеют целью обновить подходы к работе фонда и привести их в соответствие с действующим законодательством.

В частности, проект предусматривает внедрение норм нового Закона Украины "О рейтинговании" в части использования кредитных рейтингов, официально разрешенных на территории Украины. Также фонд обяжут до 1 июня 2026 предоставить Национальному банку копию бизнес-плана развития, который должен быть предварительно утвержден советом фонда.

Напомним, НБУ предлагает обновить порядок отзыва лицензий на осуществление валютных операций небанковскими финансовыми учреждениями. Согласно проекту изменений, лицензия будет считаться отозванной после принятия соответствующего решения НБУ.

Автор:
Ольга Опенько