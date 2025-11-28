НБУ оновлює регулювання Фонду часткового гарантування кредитів: що зміниться

Регулятор ініціював оновлення положення про діяльність Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Проєкт змін передбачає імплементацію закону “Про рейтингування”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт змін до положення, яке регулює діяльність Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Запропоновані нововведення мають на меті оновити підходи до роботи фонду та привести їх у відповідність до чинного законодавства.

Зокрема, проєкт передбачає впровадження норм нового Закону України "Про рейтингування" у частині використання кредитних рейтингів, які офіційно дозволені на території України. Також фонд зобов’яжуть до 1 червня 2026 року надати Національному банку копію бізнес-плану розвитку, який має бути попередньо затверджений радою фонду.

Нагадаємо, НБУ пропонує оновити порядок відкликання ліцензій на здійснення валютних операцій небанківськими фінансовими установами. Згідно з проєктом змін, ліцензія вважатиметься відкликаною після прийняття відповідного рішення НБУ.