НБУ объяснил банкам, как работать с клиентами, являющимися политически значимыми лицами

НБУ
НБУ снова требует не создавать лишних проблем для клиентов-политиков / Depositphotos

Национальный банк рекомендовал банкам применять риск-ориентированный подход к клиентам, являющимся политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, PEP) и членам их семей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба НБУ.

Рекомендации регулятора

Отмечается, что банки не должны формально подходить к обслуживанию политически значимых лиц и относить всех их в категорию клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений и неоправданно ограничивать для них доступ к финуслугам.

Регулятор отмечает, что банки должны применять риск-ориентированный подход при работе с PEP.

НБУ также обращает внимание, что банкам не нужно требовать документы, подтверждающие источники состояния PEP, если уровень риска деловых отношений с таким клиентом низкий, у банка нет подозрения в отмывании средств или финансировании терроризма. При этом счета, открытые в банке, используются преимущественно для получения заработной платы, социальных выплат или объема финансовых операций по всем счетам PEP в банке не превышает 400 тыс. гривен в месяц.

НБУ напоминает, что если со времени прекращения выполнения РЭР выдающихся публичных функций прошло более двенадцати месяцев и банк убедился в том, что такой клиент больше не несет риска, присущего РЭР, а также нет других рисков, банк не должен принимать к нему, членов его семьи и лиц, связанных с ним, определенные меры.

Речь идет о получении разрешения руководства на установление/продолжение деловых отношений с РЭР, установление источников состояния (богатства) и источников средств, осуществление углубленного мониторинга деловых отношений.

В регуляторе подчеркнули, что соблюдая эти рекомендации, банки смогут усовершенствовать свои внутренние системы финансового мониторинга и повысить эффективность управления рисками.

Отметим, политически значимыми лицами в Украине считаются люди, занимающие или занимавшие важные государственные должности (президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, судьи, топ-менеджеры госкомпаний), члены их семей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры).

Закон о финмониторинге политически значимых лиц

Напомним, что   принятый 17 октября 2023 года закон   по отношению к политически значимым лицам является одним из структурных маяков согласно меморандуму Украины с Международным валютным фондом. Принятые изменения обеспечат соответствие норм обновленного закона о финмониторинге международным стандартам FATF и европейского законодательства в этой сфере и будут способствовать продвижению Украины к членству в ЕС.

Обновленной редакцией закона о противодействии отмыванию средств статус PEP возвращается в бессрочную в редакции, действовавшую с 2019 по 2022 годы. В то же время предусмотрены механизмы предотвращения формального подхода субъектов первичного финмониторинга к обслуживанию клиентов, имеющих такой статус.

Закон предусматривает, что при установлении деловых отношений с РЭР и их обслуживании такие субъекты обязаны применять риск-ориентированный подход и нести ответственность за его ненадлежащее применение.

Предполагается, что через 12 месяцев после того, как публичный деятель перестал выполнять выдающиеся функции и банк убедился, что рисков, присущих РЭР (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями), нет и его операции понятны, будут ли применяться обычные процедуры финмониторинга, как к другому клиенту.

Ранее НБУ ввел отдельный функционал своего чат-бота, работающего в мессенджерах Viber, Telegram и Web chat, для предоставления быстрых ответов на вопросы физических лиц, являющихся национальными публичными деятелями и членами их семей (PEP).

Автор:
Светлана Манько