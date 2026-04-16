НБУ пояснив банкам, як працювати з клієнтами, які є політично значущими особами

Національний банк рекомендував банкам застосовувати ризик-орієнтований підхід до клієнтів, які є політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP) та членів їх сімей.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НБУ.

Рекомендації регулятора

Зазначається, що банки не повинні формально підходити до обслуговування політично значущих осіб і відносити всіх їх до категорії клієнтів з високим рівнем ризику ділових відносин та невиправдано обмежувати для них доступ до фінпослуг.

Регулятор наголошує, що банки мають застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP.

НБУ також звертає увагу, що банкам не потрібно вимагати документи, що підтверджують джерела статків PEP, якщо рівень ризику ділових відносин із таким клієнтом є низьким, у банку немає підозри щодо відмивання коштів чи фінансування тероризму. При цьому рахунки, відкриті в банку, використовуються переважно для отримання заробітної плати, соціальних виплат або обсяг фінансових операцій за всіма рахунками PEP у банку не перевищує 400 тис. гривень за місяць.

НБУ нагадує, що, якщо з часу припинення виконання РЕР визначних публічних функцій пройшло більше дванадцяти місяців і банк пересвідчився в тому, що такий клієнт більше не несе ризику, притаманного РЕР, а також немає інших ризиків, банк не має вживати щодо нього, членів його сім'ї та осіб, пов'язаних із ним, певних заходів.

Йдеться про отримання дозволу керівництва на встановлення/продовження ділових відносин із РЕР, встановлення джерел статків (багатства) та джерел коштів, здійснення поглибленого моніторингу ділових відносин.

У регуляторі підкреслили, що дотримуючись цих рекомендацій, банки зможуть удосконалити свої внутрішні системи фінансового моніторингу та підвищити ефективність управління ризиками.

Зауважимо, політично значущими особами в Україні вважаються люди, які займають чи займали важливі державні посади (президенти, прем'єри, міністри та їхні заступники, депутати, судді, топ-менеджери держкомпаній), члени їхніх сімей та пов'язані особи (наприклад, ділові та бізнес-партнери).

Закон про фінмоніторинг політично значущих осіб

Нагадаємо, що ухвалений 17 жовтня 2023 року закон щодо політично значущих осіб є одним із структурних маяків згідно з меморандумом України з Міжнародним валютним фондом. Ухвалені зміни забезпечать відповідність норм оновленого закону про фінмоніторинг міжнародним стандартам FATF та європейського законодавства в цій сфері та сприятимуть просуванню України до набуття членства в ЄС.

Оновленою редакцією закону про протидію відмиванню коштів статус PEP повертається до безстрокового в редакції, яка діяла з 2019 по 2022 роки. Водночас передбачено механізми для унеможливлення формального підходу суб’єктів первинного фінмоніторингу до обслуговування клієнтів, які мають такий статус.

Закон передбачає, що під час установлення ділових відносин із РЕР та їх обслуговування такі суб’єкти зобов’язані застосовувати ризик-орієнтований підхід і нестимуть відповідальність за його неналежне застосування.

Передбачено, що через 12 місяців після того, як публічний діяч перестав виконувати визначні функції і банк впевнився, що ризиків, властивих РЕР (рівень впливу, обсяг повноважень у минулому, зв’язок між минулими та чинним повноваженнями), немає і його операції є зрозумілими, застосовуватимуться звичайні процедури фінмоніторингу, як до будь-якого іншого клієнта.

Раніше НБУ запровадив окремий функціонал свого чат-бота, що працює у месенджерах Viber, Telegram та Web chat, для надання швидких відповідей на питання фізичних осіб, які є національними публічними діячами та членами їх сімей (PEP).