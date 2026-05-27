НБУ объяснил, что будет с ценами и зарплатами украинцев в ближайшие годы

Национальный банк Украины обновил макроэкономический прогноз, согласно которому в 2026 году рост экономики замедлится до 1,3%, однако в последующие годы может ускориться.

НБУ обновил оценку ВВП и инфляции

В начале 2026 года экономика Украины потерпела существенный удар из-за массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру, морские порты и железную дорогу. Это привело к значительному дефициту электроэнергии, особенно остро ощущаемому во время холодной зимы. Из-за перебоев с электроснабжением бизнес сталкивался с трудностями в работе, а крупные промышленные предприятия были вынуждены ограничивать производство.

Весной ситуация стала постепенно стабилизироваться. Улучшению способствовала более теплая погода, ремонт поврежденных энергетических объектов и активная установка бизнесом альтернативных источников питания. В то же время, последствия сложной зимы сказались на экономических показателях: по данным Госстата, в первом квартале реальный ВВП Украины сократился на 0,5%.

В Национальном банке ожидают, что уже во втором квартале экономика вернется к росту. Одним из ключевых факторов должна стать активизация международной финансовой поддержки. В частности, Европейский Союз согласовал программу Ukraine Support Loan в размере 90 млрд евро, средства по которой в скором времени начнут поступать в украинский бюджет.

По прогнозу НБУ это позволит правительству активнее финансировать восстановление страны, поддерживать обороноспособность и реализовывать социальные программы. В целом в 2026 году украинская экономика может вырасти на 1,3%, а в случае улучшения ситуации безопасности темпы роста в последующие годы способны ускориться до 3–4%.

Что с рабочими местами и зарплатами и ценами

Ситуация на украинском рынке труда постепенно улучшается, хотя проблема дефицита кадров остается актуальной. Бизнес и дальше испытывает нехватку работников, однако количество ищущих работу людей растет быстрее, чем количество новых вакансий. По данным сайтов по трудоустройству, в последние месяцы число резюме заметно увеличилось. Одной из причин стало сокращение темпов миграции: в первом квартале 2026 года в Украину вернулось больше граждан, чем выехало за границу.

Самый большой дефицит кадров наблюдается среди рабочих специальностей. Поэтому компании вынуждены активнее конкурировать за персонал, повышая уровень оплаты труда. Зарплаты росли не только в частном секторе, но и в государственном - в частности, из-за повышения минимальной зарплаты и пересмотра окладов для отдельных категорий работников, среди которых педагоги.

В Национальном банке прогнозируют, что в 2026 году средние реальные зарплаты украинцев, то есть с учетом инфляции, возрастут почти на 12%. В последующие годы темп роста может составлять 6–7% ежегодно.

В то же время, инфляция после периода замедления снова начала ускоряться. Основными причинами стали российские атаки на энергетическую инфраструктуру зимой и обострение ситуации на Ближнем Востоке, что повлекло за собой удорожание электроэнергии, нефти и газа. Рост расходов бизнеса на энергоресурсы и оплату труда отразился и на ценах товаров и услуг.

В апреле потребительские цены были в среднем на 8,6% выше, чем год назад. НБУ прогнозирует, что до конца 2026 года инфляция может возрасти до 9,4%, однако в дальнейшем будет постепенно замедляться. По оценкам регулятора, стабилизация цен на энергоресурсы, увеличение урожаев и контроль валютного рынка должны помочь снизить инфляцию до 6,5% в 2027 году и до целевого уровня 5% в 2028 году.

