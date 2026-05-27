НБУ пояснив, що буде з цінами та зарплатами українців у найближчі роки

Національний банк України оновив макроекономічний прогноз, згідно з яким у 2026 році зростання економіки сповільниться до 1,3%, однак у наступні роки може прискоритися.

НБУ оновив оцінку ВВП та інфляції

На початку 2026 року економіка України зазнала суттєвого удару через масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру, морські порти та залізницю. Це призвело до значного дефіциту електроенергії, який особливо гостро відчувався під час холодної зими. Через перебої з електропостачанням бізнес стикався з труднощами у роботі, а великі промислові підприємства були змушені обмежувати виробництво.

Навесні ситуація почала поступово стабілізуватися. Поліпшенню сприяли тепліша погода, ремонти пошкоджених енергетичних об’єктів та активне встановлення бізнесом альтернативних джерел живлення. Водночас наслідки складної зими позначилися на економічних показниках: за даними Держстату, у першому кварталі реальний ВВП України скоротився на 0,5%.

У Національному банку очікують, що вже у другому кварталі економіка повернеться до зростання. Одним із ключових чинників має стати активізація міжнародної фінансової підтримки. Зокрема, Європейський Союз погодив програму Ukraine Support Loan обсягом 90 млрд євро, кошти за якою незабаром почнуть надходити до українського бюджету.

За прогнозом НБУ, це дозволить уряду активніше фінансувати відбудову країни, підтримувати обороноздатність та реалізовувати соціальні програми. Загалом у 2026 році українська економіка може зрости на 1,3%, а в разі поліпшення безпекової ситуації темпи зростання у наступні роки здатні прискоритися до 3–4%.

Що з робочими місцями та зарплатами та цінами

Ситуація на українському ринку праці поступово поліпшується, хоча проблема дефіциту кадрів залишається актуальною. Бізнес і надалі відчуває нестачу працівників, однак кількість людей, які шукають роботу, зростає швидше, ніж кількість нових вакансій. За даними сайтів із працевлаштування, останніми місяцями число резюме помітно збільшилося. Однією з причин цього стало скорочення темпів міграції: у першому кварталі 2026 року в Україну повернулося більше громадян, ніж виїхало за кордон.

Найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед робітничих спеціальностей. Через це компанії змушені активніше конкурувати за персонал, підвищуючи рівень оплати праці. Зарплати зростали не лише у приватному секторі, а й у державному - зокрема через підвищення мінімальної зарплати та перегляд окладів для окремих категорій працівників, серед яких освітяни.

У Національному банку прогнозують, що у 2026 році середні реальні зарплати українців, тобто з урахуванням інфляції, зростуть майже на 12%. У наступні роки темпи зростання можуть становити 6–7% щорічно.

Водночас інфляція після періоду уповільнення знову почала прискорюватися. Основними причинами стали російські атаки на енергетичну інфраструктуру взимку та загострення ситуації на Близькому Сході, що спричинило подорожчання електроенергії, нафти й газу. Зростання витрат бізнесу на енергоресурси та оплату праці позначилося і на цінах товарів та послуг.

У квітні споживчі ціни були в середньому на 8,6% вищими, ніж рік тому. НБУ прогнозує, що до кінця 2026 року інфляція може зрости до 9,4%, однак надалі поступово сповільнюватиметься. За оцінками регулятора, стабілізація цін на енергоресурси, збільшення врожаїв та контроль за валютним ринком мають допомогти знизити інфляцію до 6,5% у 2027 році та до цільового рівня 5% у 2028 році.

