НБУ обжалует в кассации отмену штрафа для МИБ за нарушение финмониторинга

нбу
НБУ обжалует в кассации отмену штрафа для МИБ / Depositphotos

Национальный банк Украины обжалует в порядке судебные решения, которыми был отменен штраф в 20,5 млн грн, наложенный на АО “МИБ” (Международный инвестиционный банк) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой НБУ .

Регулятор не согласен с решением Киевского окружного административного суда от 16 июля 2025 года и постановлением Шестого апелляционного административного суда от 20 января 2026 года и подаст кассационную жалобу в установленный законом срок.

В НБУ напомнили, что в марте 2025 года в банк был применен штраф за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

В частности, речь идет о ненадлежащем выполнении обязанностей по проверке клиентов, применении риск-ориентированного подхода в деятельности банка, а также о непредставлении или несвоевременном представлении на запросы Национального банка достоверной информации и документов, необходимых для осуществления надзора в сфере НДП/ФТ.

В регуляторе отметили, что считают свои решения обоснованными и отвечающими требованиям законодательства и намерены отстаивать их в суде кассационной инстанции.

Напомним, несколько дней назад НБУ применил меры влияния к АО "МИБ" из-за нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга и валютных операций.

Что известно о банке

Международный инвестиционный банк работает с 2008 года и предлагает банковские услуги для корпоративных и частных клиентов, а также производит операции на инвестиционном рынке. В январе 2025 г. банк занимал седьмое место по объему торгов ценными бумагами.

Учредителями банка являются ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" (59,98%), Игорь Кононенко (14,92%), ООО "Прайм Инвестментс" (9,92%) и Олег Зимин (9,90%). Конечным бенефициом   банка есть экспрезидент Украины Петр Порошенко.

Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, обеспечивающих защиту вкладов клиентов.

Автор:
Татьяна Гойденко