НБУ оскаржить у касації скасування штрафу для МІБ за порушення фінмоніторингу

Національний банк України оскаржить у касаційному порядку судові рішення, якими було скасовано штраф у 20,5 млн грн, накладений на АТ “МІБ” (Міжнародний інвестиційний банк) за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням НБУ.

Регулятор не погоджується з рішенням Київського окружного адміністративного суду від 16 липня 2025 року та постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 20 січня 2026 року і подасть касаційну скаргу у визначений законом строк.

У НБУ нагадали, що у березні 2025 року до банку було застосовано штраф за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Зокрема, йдеться про неналежне виконання обов’язків щодо перевірки клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу у діяльності банку, а також про неподання або несвоєчасне подання на запити Національного банку достовірної інформації та документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ.

У регуляторі наголосили, що вважають свої рішення обґрунтованими та такими, що відповідають вимогам законодавства, і мають намір відстоювати їх у суді касаційної інстанції.

Нагадаємо, кілька днів тому НБУ застосував заходи впливу до АТ "МІБ" через порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютних операцій.

Що відомо про банк

Міжнародний інвестиційний банк працює з 2008 року і пропонує банківські послуги для корпоративних і приватних клієнтів, а також проводить операції на інвестиційному ринку. У січні 2025 року банк займав сьоме місце за обсягом торгів цінними паперами.

Засновниками банку є ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал" (59,98%), Ігор Кононенко (14,92%), ТОВ "Прайм Інвестментс" (9,92%) та Олег Зімін (9,90%). Кінцевим бенефіціаром банку є експрезидент України Петро Порошенко.

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що забезпечує захист вкладів клієнтів.