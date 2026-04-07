НБУ оштрафовал один банк и пять финкомпаний: обнародован список нарушителей

НБУ применил санкции к шести финучреждениям / Depositphotos

В марте 2026 года Нацбанк оштрафовал один банк и пять финкомпаний. Причинами явились нарушения правил финансового мониторинга и валютного законодательства.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

В марте 2026 года Национальный банк Украины применил меры влияния к АО "Креди Агриколь Банк" за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов (ПИК/ФТ).

Финансовое учреждение оштрафовано на 300 000 грн. Основанием стало невыполнение обязанности остановить расходные операции по решению специально уполномоченного органа.

Нарушения в сфере валютных операций

Существенные штрафные санкции наложены на небанковские финансовые учреждения за несоблюдение правил торговли иностранной валютой.

Наибольший штраф в размере 1 млн. грн. получило ООО "ФК "Альянс Капитал Групп" за отказ клиенту в осуществлении обмена настоящих банкнот, соответствующих официальным описаниям центральных банков.

ООО "ФК "Тайгер Инвест" оштрафовано на 400 000 грн. за нарушение порядка проведения расчетных операций, что заключалось в проведении обмена валют без выдачи клиентам необходимых чеков РРО непосредственно в момент транзакции.

Недостатки системы финансового мониторинга

ООО "ФК "Герц" оплатит в бюджет 612 000 грн из-за ряда системных нарушений. Регулятор зафиксировал ненадлежащее внедрение риск-ориентированного подхода, недостатки в разработке внутренних документов и некачественную проверку существующих клиентов.

Также компания не предоставила в полном объеме достоверную информацию по запросам Нацбанка.

Параллельно ЧАО "УФГ" получило штраф в 85 000 грн за необеспечение выявления и регистрации финансовых операций, подлежащих обязательному мониторингу.

Организационные нарушения

Наименьший штраф в размере 1700 грн наложен на ООО "УПР". Причиной стало игнорирование сроков предоставления ответа на письменную оговорку НБУ.

Учреждение не предоставило в установленный пятидневный срок информацию о мерах, которые оно обязуется принять для устранения выявленных нарушений.

Напомним, ранее НБУ ввел новые правила безвыездного надзора за банками с применением риск-ориентированного подхода, определив порядок установления ограничений и требований при ухудшении их финансового положения.

Татьяна Бессараб