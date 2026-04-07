НБУ оштрафував один банк та п’ять фінкомпаній: оприлюднено список порушників

У березні 2026 року Нацбанк оштрафував один банк та п’ять фінкомпаній. Причинами стали порушення правил фінансового моніторингу та валютного законодавства.

У березні 2026 року Національний банк України застосував заходи впливу до АТ "Креді Агріколь Банк" за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів (ПВК/ФТ).

Фінансову установу оштрафовано на 300 000 грн. Підставою стало невиконання обов’язку зупинити видаткові операції за рішенням спеціально уповноваженого органу.

Порушення у сфері валютних операцій

Також суттєві штрафні санкції накладено на небанківські фінансові установи за недотримання правил торгівлі іноземною валютою.

Найбільший штраф у розмірі 1 млн грн отримало ТОВ "ФК "Альянс Капітал Груп" за відмову клієнту у здійсненні обміну справжніх банкнот, що відповідають офіційним описам центральних банків.

ТОВ "ФК "Тайгер Інвест" оштрафовано на 400 000 грн за порушення порядку проведення розрахункових операцій, що полягало у проведенні обміну валют без видачі клієнтам необхідних чеків РРО безпосередньо в момент транзакції.

Недоліки системи фінансового моніторингу

ТОВ "ФК "Герц" сплатить до бюджету 612 000 грн через низку системних порушень. Регулятор зафіксував неналежне впровадження ризик-орієнтованого підходу, недоліки у розробці внутрішніх документів та неякісну перевірку існуючих клієнтів.

Також компанія не надала у повному обсязі достовірну інформацію на запити Нацбанку.

Паралельно ПрАТ "УФГ" отримало штраф у 85 000 грн за незабезпечення виявлення та реєстрації фінансових операцій, що підлягають обов'язковому моніторингу.

Організаційні порушення

Найменший штраф у розмірі 1 700 грн накладено на ТОВ "УПР". Причиною стало ігнорування термінів подання відповіді на письмове застереження НБУ.

Установа не надала у встановлений п’ятиденний строк інформацію про заходи, які вона зобов’язується вжити для усунення виявлених порушень.

