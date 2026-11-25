Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти небанковским финансовым учреждениям из-за нарушений требований законодательства и недостатков отчетности. Страховая компания "Эталон" и финансовая компания "Шефа Финанс" получили штрафы на общую сумму 622584 грн. Еще трем компаниям регулятор вынес оговорку или выдвинул требования по устранению нарушений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национального банка Украины от 24 ноября 2026 года.

Соответствующие решения Комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 23 ноября.

Кого и за что оштрафовал Нацбанк

Наибольший штраф в размере 518 820 грн получила финансовая компания "Шефа Финанс" за нарушение правил составления и предоставления отчетности.

Кроме того, регулятор вынес компании письменную оговорку из-за недостатков в ведении учета договоров о предоставлении финансовых услуг, работе учетных систем и контроле за достоверностью отчетных данных.

Компания должна уплатить штраф в течение месяца со дня вступления решения в силу, а до 15 декабря 2026 года — устранить выявленные нарушения и недостатки.

Страховую компанию "Эталон" оштрафовали на 103 764 грн из-за несвоевременной подачи отчетности в Национальный банк. Страховщик также должен уплатить штраф в течение месяца после вступления в силу соответствующего решения.

Какие еще финансовые компании получили санкции

Финансовые компании "Эсаймент" и "Финстайл" получили требования устранить нарушения законодательства.

Оба учреждения не подали до 1 июня 2026 года отчеты о предоставлении уверенности относительно годовых отчетных данных за 2025 год, которые отвечали бы установленным требованиям.

Нацбанк обязал компании исправить нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством до 15 декабря.

Также письменную оговорку получила финансовая компания "Европейское агентство по возврату долгов".

Регулятор установил, что компания не обеспечила надлежащего контроля над составлением отчетных данных и их достоверностью. Выявленные недостатки она должна устранить до 15 декабря 2026 года.

Напомним, ранее Национальный банк оштрафовал два финансовых учреждения более чем на 639 тыс. грн. Санкции применили к страховой компании "Украинская пожарно-страховая компания" и финансовой компании "Азурро Финанс" за нарушение законодательства, в частности, требований по отчетности и правам клиентов.