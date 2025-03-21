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НБУ отозвал лицензии у двух небанковских финансовых компаний: в чем дело
Национальный банк Украины отозвал двум небанковским финансовым учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг на основании их собственных заявлений и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Что известно о компаниях
Лицензии отозваны у следующих учреждений:
- ООО "Эл-Фин" – на осуществление деятельности по предоставлению финансового лизинга.
- ООО "Фактор П" – на осуществление деятельности по оказанию факторинговых услуг.
Кроме того, согласно действующему регулированию, общество "Эл-Фин" и общество "Фактор П" исключены из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с отзывом лицензий на предоставление финансовых услуг.
Согласно данным Opendatabot ООО "Эл-Фин" было основано в 2014 году.
Конечный бенефициарный владелец – Юкало Александр.
Уставный капитал – 91,55 млн грн.
В свою очередь, по информации Opendatabot, ООО "Фактор П" было основано в 2018 году.
Конечный бенефициарный владелец – Слесарь Ольга.
Размер уставного капитала составляет 10,1 млн. грн.
О факторинге и лизинге
Факторинг — финансовая комиссионная операция, при которой клиент переуступает дебиторскую задолженность факторинговой компании с целью:
- мгновенного получения большей части платежа;
- гарантии полного погашения задолженности;
- понижение издержек по ведению счетов.
Лизинг — вид денежных услуг, форма денежной аренды для приобретения главных средств предприятиями и остальных продуктов физическими и юридическими лицами.
Состоит в предоставлении лизингодателем в исключительное пользование на определенный срок лизингополучателю имущества.
О мерах НБУ
Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензий на деятельность финансовой компании семи небанковским финансовым учреждениям на основании их собственных заявлений.
НБУ предоставил разрешение частному акционерному обществу "Украинская аграрно-страховая компания" (УАСК) на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода с рынка.
Также Нацбанк принял решение о наложении санкций посредством отзыва лицензий на осуществление деятельности для двух небанковских финансовых учреждений. Санкции были применены к компании "Кредо Солюшнс" и финансовой компании "Капитал Джиринг".