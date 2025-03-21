НБУ отозвал лицензии у двух небанковских финансовых компаний: в чем дело

Национальный банк Украины отозвал двум небанковским финансовым учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг на основании их собственных заявлений и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что известно о компаниях

Лицензии отозваны у следующих учреждений:

ООО "Эл-Фин" – на осуществление деятельности по предоставлению финансового лизинга.

ООО "Фактор П" – на осуществление деятельности по оказанию факторинговых услуг.

Кроме того, согласно действующему регулированию, общество "Эл-Фин" и общество "Фактор П" исключены из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с отзывом лицензий на предоставление финансовых услуг.

Согласно данным Opendatabot ООО "Эл-Фин" было основано в 2014 году.

Конечный бенефициарный владелец – Юкало Александр.

Уставный капитал – 91,55 млн грн.

В свою очередь, по информации Opendatabot, ООО "Фактор П" было основано в 2018 году.

Конечный бенефициарный владелец – Слесарь Ольга.

Размер уставного капитала составляет 10,1 млн. грн.

О факторинге и лизинге

Факторинг — финансовая комиссионная операция, при которой клиент переуступает дебиторскую задолженность факторинговой компании с целью:

мгновенного получения большей части платежа;

гарантии полного погашения задолженности;

понижение издержек по ведению счетов.

Лизинг — вид денежных услуг, форма денежной аренды для приобретения главных средств предприятиями и остальных продуктов физическими и юридическими лицами.

Состоит в предоставлении лизингодателем в исключительное пользование на определенный срок лизингополучателю имущества.

О мерах НБУ

Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензий на деятельность финансовой компании семи небанковским финансовым учреждениям на основании их собственных заявлений.

НБУ предоставил разрешение частному акционерному обществу "Украинская аграрно-страховая компания" (УАСК) на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода с рынка.

Также Нацбанк принял решение о наложении санкций посредством отзыва лицензий на осуществление деятельности для двух небанковских финансовых учреждений. Санкции были применены к компании "Кредо Солюшнс" и финансовой компании "Капитал Джиринг".