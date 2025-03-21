НБУ відкликав ліцензії у двох небанківських фінансових компаній: в чому справа

Національний банк України відкликав двом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг на підставі їх власних заяв та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ.

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Про це інформує пресслужба НБУ.

Що відомо

Ліцензії відкликано у таких установ:

ТОВ "Ел-Фін" – на здійснення діяльності з надання фінансового лізингу.

ТОВ "Фактор П"– на здійснення діяльності з надання факторингових послуг.

Крім того, відповідно до чинного регулювання, товариство "Ел-Фін" та товариство "Фактор П" виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на надання фінансових послуг.

Про факторинг та лізинг

Факторинг — фінансова комісійна операція, при якій клієнт переуступає дебіторську заборгованість факторинговій компанії з метою:

миттєвого отримання більшої частини платежу;

гарантії повного погашення заборгованості;

зниження витрат по веденню рахунків.

Лізинг - вид фінансових послуг, форма фінансової оренди для придбання основних засобів підприємствами та інших товарів фізичними і юридичними особами.

Полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений термін лізингоодержувачу майна.

Про заходи НБУ

Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії семи небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв.

Додамо, НБУ надав дозвіл приватному акціонерному товариству "Українська аграрно-страхова компанія" (УАСК) на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу з ринку.

Також Нацбанк прийняв рішення про накладення санкцій у вигляді відкликання ліцензій на здійснення діяльності для двох небанківських фінансових установ. Санкції були застосовані до компанії "Кредо Солюшнс" та фінансової компанії "Капітал Джірінг".