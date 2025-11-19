НБУ отозвал лицензию на валютные операции у небанковской компании: что известно

Национальный банк Украины отозвал лицензию на осуществление валютных операций у небанковской финансовой компании ООО “ФК ”Єдиний простір".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Почему НБУ аннулировал валютную лицензию?

Решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 14 ноября 2025 года.

Основанием для отзыва стало то, что ранее НБУ уже аннулировал компании лицензию на предоставление финансовых платежных услуг и исключил ее из Реестра платежной инфраструктуры.

Это автоматически влечет отзыв лицензии на валютные операции в соответствии с подпунктом 4 пункта 72 раздела VI Положения о порядке выдачи лицензий на осуществление валютных операций.

О компании

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК "Єдиний простір" было зарегистрировано в 2019 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 8 млн. грн.

Основной вид деятельности компании – другие виды денежного посредничества.

Дополнительные виды деятельности:

Предоставление других финансовых услуг, за исключением страхования и пенсионного обеспечения.

Бенефициарный владелец – Зотько Игорь.

Напомним, в октябре НБУ применил меры влияния в виде требований о принятии мер, направленных на устранение выявленных нарушений, к двум небанковским финансовым учреждениям - ООО "ФК "Авиор" и ООО "Лайт Финанс".