НБУ відкликав ліцензію на валютні операції у небанківської компанії: що відомо

Національний банк України відкликав ліцензію на здійснення валютних операцій у небанківської фінансової компанії ТОВ “ФК ”Єдиний Простір”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Чому НБУ анулював валютну ліцензію?

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 14 листопада 2025 року.

Підставою для відкликання стало те, що раніше НБУ вже анулював компанії ліцензію на надання фінансових платіжних послуг та виключив її з Реєстру платіжної інфраструктури.

Це автоматично тягне за собою відкликання ліцензії на валютні операції відповідно до підпункту 4 пункту 72 розділу VI Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій.

Про компанію

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК "Єдиний простір" було зареєстровано в 2019 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 8 млн грн.

Основний вид діяльності компанії - інші види грошового посередництва.

Додаткові види діяльності:

Надання інших фінансових послуг, окрім страхування та пенсійного забезпечення. Допоміжні послуги у сфері фінансової діяльності, за винятком страхування та пенсійного забезпечення.

Бенефіціарний власник - Зотько Ігор.

Нагадаємо, у жовтні НБУ застосував заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень, до двох небанківських фінансових установ — ТОВ "ФК "Авіор" та ТОВ "Лайт Фінанс".