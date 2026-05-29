НБУ ответил на обвинение Гетманцева в свой адрес: причины конфликта

Национальный банк Украины ответил на обвинения, озвученные главой Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым в адрес главы НБУ Андрея Пышного и регулятора в целом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

Там расценивают безосновательные прямые публичные обвинения как ангажированность и политически мотивированное давление на регулятора, отрицая и опровергая какие-либо спекуляции относительно недостаточности или отсутствия надзорных действий НБУ.

"Деятельность Национального банка основывается на определенных нормативно-правовыми актами надзорной практике и процедурах, четко регламентированной работе подразделений и определенной законодательством системе коллегиальных органов, действующих в рамках делегированных полномочий. Этот принцип является основополагающим и имеет целью предотвратить принятие единоличных и необоснованных решений деятельности НБУ", - говорится в сообщении.

В НБУ обращают внимание, что Гетманцев сменил свою риторику и перешел к ежедневным бессодержательным обвинениям.

"Международные партнеры в течение четырех лет полномасштабной войны высоко оценивают результаты деятельности НБУ не только в части обеспечения макростабильности и эффективной работы банковской системы, но и в части детенизации, усиления банковского и небанковского рынка, что значительно увеличило налоговые поступления", - подчеркивают регулятор.

Там напомнили, что проработали и дали ответы на все 119 депутатских обращений, поступивших от Гетманцева в течение полномасштабной войны. Также в регуляторе обращают внимание, что в мандат полномочий НБУ не входит контроль за полнотой уплаты налогов клиентами банков или подтверждение фактов легализации уголовных доходов.

В НБУ призвали главу Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики "воздержаться от безосновательных резонансных обвинений, которые не только противоречат основам этики народного депутата, закрепленным законом, но и негативно влияют на межведомственное взаимодействие".

Что сказал Гетманцев

Недавно в своих социальных сетях Гетманцев написал, что "НБУ является независимым институтом и бесспорно состоявшимся институтом".

"И мы бесспорно уважаем независимость Национального банка, как институции. Нацбанк может и использует свои полномочия с целью регулирования соответствующих отношений без каких-либо внешних воздействий. В то же время ошибочно воспринимать политическую независимость учреждения, как индульгенцию руководителя от преступлений, в том числе, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем". нардеп.

Он добавил, что эти аксиомы очевидны и понятны всем, "включая руководителя НБУ, который понимал риски противоправной деятельности и ее неотвратимые последствия".

Ранее Андрей Пышный официально опроверг информацию об обращении к нему со стороны подсанкционного Тимура Миндича, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, который на тот момент являлся министром обороны, представителей компании Fire Point относительно выделения средств для оборонных предприятий.