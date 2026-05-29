НБУ відповів на звинувачення Гетманцева на свою адресу: причини конфлікту

Національний банк України відповів на звинувачення, озвучені головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим на адресу очільника НБУ Андрія Пишного та регулятора загалом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Там розцінюють безпідставні прямі публічні звинувачення як заангажованість та політично вмотивований тиск на регулятора, заперечуючи та спростовуючи будь-які спекуляції щодо недостатності чи відсутності наглядових дій НБУ.

"Діяльність Національного банку ґрунтується на визначених нормативно-правовими актами наглядовій практиці та процедурах, чітко регламентованій роботі підрозділів та визначеній законодавством системі колегіальних органів, що діють у межах делегованих повноважень. Цей принцип є основоположним і має на меті унеможливити ухвалення одноосібних та необґрунтованих рішень регулятора, а також запобігти подібним спробам тиску та політизації діяльності НБУ", - йдеться у повідомленні.

В НБУ звертають увагу, що Гетманцев змінив свою риторику і перейшов до щоденних беззмістовних звинувачень.

"Міжнародні партнери протягом чотирьох років повномасштабної війни високо оцінюють результати діяльності НБУ не лише в частині забезпечення макростабільності та ефективної роботи банківської системи, а й в частині детінізації, посилення банківського та небанківського ринку, що значно збільшило податкові надходження", - наголошують у регуляторі.

Там нагадали, що опрацювали і надали відповіді на всі 119 депутатських звернень, які надійшли від Гетманцева протягом повномасштабної війни. Також у регуляторі звертають увагу, що до мандата повноважень НБУ не належить контроль за повнотою сплати податків клієнтами банків чи підтвердження фактів легалізації кримінальних доходів.

В НБУ закликали голову Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики "втриматися від безпідставних резонансних звинувачень, які не лише суперечать основам етики народного депутата, закріпленим законом, а й негативно впливають на міжвідомчу взаємодію".

Що сказав Гетманцев

Нещодавно у своїх соціальних мережах Гетманцев написав, що "НБУ є незалежною інституцією та інституцією, яка безперечно відбулася".

"І ми безперечно поважаємо незалежність Національного банку, як інституції. Нацбанк може і використовує свої повноваження з метою регулювання відповідних відносин без будь-яких зовнішніх впливів. Водночас помилково сприймати політичну незалежність установи, як індульгенцію керівника від злочинів, в тому числі, спрямованих на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом та ухилення від оподаткування", - наголосив нардеп.

Він додав, що ці аксіоми є очевидними і зрозумілими всім, "включаючи керівника НБУ, який розумів ризики протиправної діяльності та її невідворотні наслідки".

Раніше Андрій Пишний офіційно спростував інформацію про звернення до нього з боку підсанкційного Тимура Міндіча, секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова, який на той момент був міністром оборони, представників компанії Fire Point щодо виділення коштів для оборонних підприємств.