НБУ прогнозирует снижение инфляции и рост экономики: детали инфляционного отчета

Национальный банк Украины ожидает, что инфляция в стране снизится до 9,2% к концу 2025 года и в дальнейшем будет постепенно приближаться к целевому уровню 5%, которого прогнозируется достичь в 2027 году. Экономический рост в этом году по базовому сценарию составит около 1,9%, а в последующие годы ускорится до 2–3% ежегодно.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Базовый прогноз НБУ учитывает постепенную нормализацию экономических условий, увеличение оборонных расходов в 2025 году, последствия роста обстрелов и разрушений, а также необходимость привлечения значительных объемов внешнего финансирования.

Инфляция замедляется благодаря продовольствию и монетарной политике

Основным фактором замедления инфляции в ближайшие месяцы станет высокое предложение продовольствия. Ожидается, что цены на овощи будут оставаться ниже, чем в прошлом, а лучший урожай зерновых ограничит подорожание муки, хлебобулочных изделий и кормов, что также стабилизирует цены на мясо.

Существенную роль будут играть и действия НБУ, направленные на поддержание привлекательности гривневых сбережений и стабильности валютного рынка. Для этого регулятор будет удерживать относительно жесткую монетарную политику в течение всего прогнозного периода.

В то же время темпы снижения инфляции будут сдерживать ряд рисков — в первую очередь, дефицит электроэнергии, возможные перебои с электроснабжением, а также рост административно-регулируемых тарифов.

С учетом всех факторов НБУ ожидает, что инфляция будет постепенно снижаться: до 9,2% в 2025 году, 6,6% в 2026-м и до целевых 5% в конце 2027 года.

Экономическое восстановление остается сдержанным

Национальный банк пересмотрел прогноз роста ВВП в 2025 году до 1,9%. Это связано с разрушением инфраструктуры, потерями в энергетическом секторе и более слабыми, чем ожидалось, результатами экономики во втором квартале. Отчасти негативное влияние компенсируют значительные государственные расходы, стабильный потребительский спрос и оживление сельского хозяйства во второй половине года.

В 2026 году рост будет оставаться умеренным — около 2% — из-за рисков безопасности и дефицита электроэнергии. В 2027 году ожидается ускорение ВВП до 2,8% благодаря увеличению инвестиций в восстановление и оборонный сектор, а также более высоким урожаям.

Впрочем, восстановление экономики и дальше будет ограничиваться дефицитом рабочей силы и последствиями войны.

Спрос на работников, рост зарплат

Рынок труда на Украине демонстрирует постепенное восстановление. Хотя поиск квалифицированных кадров остается сложным, ситуация по сравнению с прошлым годом несколько улучшилась. Высокий спрос на работников будет способствовать дальнейшему сокращению уровня безработицы — по оценкам НБУ, он снизится до 11% в 2025 году, 10% в 2026 году и 9% в 2027 году.

Темпы роста зарплат несколько замедлятся по сравнению с 2024 годом, однако останутся выше уровня инфляции. По прогнозу НБУ, реальные заработные платы в 2025 году увеличатся примерно на 6%, а в 2026-2027 годах - на 4-5% ежегодно .

Международная помощь покроет дефицит бюджета без эмиссии гривны

Учитывая рост оборонных потребностей, Национальный банк пересмотрел оценку дефицита бюджета на 2025 год до 25% ВВП. В последующие годы ожидается его постепенное сокращение – до 19% ВВП в 2026 году и 14% ВВП в 2027 году.

Финансирование такого уровня дефицита по-прежнему будет обеспечиваться преимущественно за счет международной помощи. По базовому сценарию НБУ Украина получит $51,5 млрд в 2025 году, более $45 млрд в 2026 году и $39 млрд в 2027 году.

Эти средства позволят избежать эмиссионного финансирования бюджета и поддержать устойчивость валютного рынка. Благодаря этому международные резервы Украины, по прогнозу, возрастут до $53,6 млрд в конце 2025 года, составят около $52 млрд в 2026 году и превысят $59 млрд в 2027 году.

Региональная инфляция: как война изменила ценовую карту страны

Показатели инфляции, используемые НБУ и правительством в формировании политики, усреднены, однако они скрывают значительные различия между регионами. Эти различия могут оказывать существенное влияние на общие макроэкономические процессы — особенно в периоды, когда цены на услуги, чувствительные к местным условиям, отличаются все сильнее.

После начала полномасштабного вторжения географическая неравномерность цен в Украину существенно возросла. На это повлияли разные степени интенсивности обстрелов и разрушений, перебои с электроснабжением, логистические трудности в прифронтовых областях, изменения в потребительском спросе, а также миграция населения и капитала.

НБУ отмечает, что мониторинг региональной ценовой динамики помогает своевременно выявлять факторы, влияющие на общий уровень инфляции и обеспечивает более точное понимание экономических процессов в стране.

Сальдо текущего счета

Расширение дефицита текущего счета в 2025 году связано с ростом импорта, но не свидетельствует о потребительском буме или потере конкурентоспособности украинских товаров. По оценке НБУ, это результат увеличения расходов на оборону, восстановление и стратегические инвестиции в устойчивость страны.

Дефицит текущего счета остается управляемым благодаря масштабной международной поддержке. Средства партнеров являются надежным источником финансирования и, по сути, являются инвестициями в общую европейскую безопасность.

В последние месяцы потребительская инфляция ожидаемо и устойчиво снижалась. Замедление инфляционных процессов наблюдалось в широком перечне товаров и услуг, причем фактическое падение цен было даже быстрее, чем предполагалось в июльском Инфляционном отчете.