НБУ разрешил больше валютных операций для бизнеса и военных

Нацбанк с 25 апреля 2026 смягчает валютные ограничения, расширяя возможности для оборонных предприятий, военных, бизнеса и украинцев за рубежом.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Новые правила валютных операций

Целью новшества является поддержать оборонную промышленность, привлечь иностранных специалистов к управлению украинскими компаниями, улучшить условия для военнослужащих, а также усилить поддержку украинцев за рубежом.

Упрощение покупки валюты для оборонных предприятий

Банки получат право не учитывать остатки иностранной валюты на счетах предприятий при обработке заявок на ее покупку, если:

средства поступили от иностранных государств или уполномоченных ими агентств для финансирования контрактов по производству товаров военного или двойного назначения для сектора безопасности и обороны;

покупка валюты производится за бюджетные средства для выполнения государственных контрактов на производство товаров военного назначения для сил безопасности и обороны.

Ожидается, что эти изменения позволяют предприятиям оборонно-промышленного комплекса своевременно выполнять обязательства перед государством.

Расширение возможностей для военнослужащих-нерезидентов

Для привлечения иностранцев в службу в силах обороны предусмотрены новые валютные послабления:

военнослужащие-нерезиденты смогут без ограничений покупать и переводить за границу иностранную валюту в пределах полученного денежного довольствия, если средства зачислены с 1 мая 2026 года;

для средств, отнесенных к этой дате, сохраняется лимит — до 400 000 грн (в эквиваленте) в месяц;

банкам разрешено относить гривневые средства от резидентов и нерезидентов на счета всех военнослужащих-нерезидентов независимо от гражданства.

Новые правила идентификации военных

Нацбанк уточнил список документов, которые могут использоваться для открытия счетов военнослужащим. В частности, разрешено применять:

военно-учетный документ нового образца;

военный билет;

удостоверение офицера или генерала (при условии их действия на момент открытия счета).

Ослабление для привлечения иностранных специалистов

Украинским компаниям расширили возможности для работы с иностранными менеджерами:

разрешено покупку и перевод валюты за границу на счета нерезидентов - членов наблюдательных советов, советов директоров и исполнительных органов;

переводы будут производиться в пределах выплат, начисленных с 1 мая 2026 года по гражданско-правовым договорам.

Также предусмотрено, что:

физические лица-нерезиденты могут покупать и переводить валюту за границу в пределах средств, полученных с 1 мая 2026 как зарплата или другие выплаты;

банки будут осуществлять валютный надзор за такими операциями с учетом риск-ориентированного подхода.

Поддержка украинцев за границей

Нацбанк создал условия для реализации государственной программы поддержки граждан Украины вне страны.

Предусмотрена возможность осуществления переводов за границу для правительственной структуры ООО "Агентство национального единства", которое будет финансировать:

меры поддержки украинцев за границей;

инициативы, направленные на их возвращение в Украину.

Изменения для страхового рынка

Кроме того, отменено требование для страховщиков ежемесячно подавать расчеты по выполнению нормативов платежеспособности для пребывания в перечне компаний, имеющих право работать с перестраховщиками-нерезидентами.

Напомним, НБУ упростил процедуру авторизации финансовых компаний как платежных учреждений, позволив предоставлять финансовые платежные услуги без прерывания деятельности.