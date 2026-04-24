НБУ дозволив більше валютних операцій для бізнесу та військових

Нацбанк із 25 квітня 2026 року пом’якшує валютні обмеження, розширюючи можливості для оборонних підприємств, військових, бізнесу та українців за кордоном.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Нові правила валютних операцій

Нововведення мають на меті підтримати оборонну промисловість, залучити іноземних фахівців до управління українськими компаніями, покращити умови для військовослужбовців, а також посилити підтримку українців за кордоном.

Спрощення купівлі валюти для оборонних підприємств

Банки отримають право не враховувати залишки іноземної валюти на рахунках підприємств під час обробки заявок на її купівлю, якщо:

кошти надійшли від іноземних держав або уповноважених ними агенцій для фінансування контрактів з виробництва товарів військового або подвійного призначення для сектору безпеки і оборони;

купівля валюти здійснюється за бюджетні кошти для виконання державних контрактів на виробництво товарів військового призначення для сил безпеки і оборони.

Очікується, що ці зміни дозволять підприємствам оборонно-промислового комплексу своєчасно виконувати зобов’язання перед державою.

Розширення можливостей для військовослужбовців-нерезидентів

Для залучення іноземців до служби в силах оборони передбачено нові валютні послаблення:

військовослужбовці-нерезиденти зможуть без обмежень купувати та переказувати за кордон іноземну валюту в межах отриманого грошового забезпечення, якщо кошти зараховані з 1 травня 2026 року;

для коштів, зарахованих до цієї дати, зберігається ліміт — до 400 000 грн (в еквіваленті) на місяць;

банкам дозволено зараховувати гривневі кошти від резидентів і нерезидентів на рахунки всіх військовослужбовців-нерезидентів незалежно від громадянства.

Нові правила ідентифікації військових

Нацбанк уточнив перелік документів, які можуть використовуватися для відкриття рахунків військовослужбовцям. Зокрема, дозволено застосовувати:

військово-обліковий документ нового зразка;

військовий квиток;

посвідчення офіцера або генерала (за умови їх чинності на момент відкриття рахунку).

Послаблення для залучення іноземних фахівців

Українським компаніям розширили можливості для роботи з іноземними менеджерами:

дозволено купівлю та переказ валюти за кордон на рахунки нерезидентів — членів наглядових рад, рад директорів та виконавчих органів;

перекази здійснюватимуться в межах виплат, нарахованих із 1 травня 2026 року за цивільно-правовими договорами.

Також передбачено, що:

фізичні особи-нерезиденти можуть купувати та переказувати валюту за кордон у межах коштів, отриманих із 1 травня 2026 року як зарплата або інші виплати;

банки здійснюватимуть валютний нагляд за такими операціями з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Підтримка українців за кордоном

Нацбанк створив умови для реалізації державної програми підтримки громадян України за межами країни.

Передбачено можливість здійснення переказів за кордон для урядової структури ТОВ “Агенція національної єдності”, яка фінансуватиме:

заходи підтримки українців за кордоном;

ініціативи, спрямовані на їх повернення в Україну.

Зміни для страхового ринку

Окрім цього, скасовано вимогу для страховиків щомісяця подавати розрахунки щодо виконання нормативів платоспроможності для перебування у переліку компаній, які мають право працювати з перестраховиками-нерезидентами.

