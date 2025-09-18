Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,19

+0,02

EUR

48,77

+0,12

Наличный курс:

USD

41,25

41,20

EUR

48,90

48,75

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ смягчил валютные ограничения: кого касается

НБУ
Национальный банк и дальше смягчает валютные ограничения / НБУ

Национальный банк Украины смягчает валютные ограничения в целях содействия работе малого бизнеса в Украине и поддержки украинцев за рубежом в условиях войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

Отмечается, что учитывая обращение операторов почтовой связи из-за приостановки беспошлинного режима для товаров, ввезенных для потребления в США, и тщательный анализ потенциального влияния такого решения на валютный рынок, НБУ позволяет операторам почтовой связи и международным транспортным перевозчикам осуществлять с 18 сентября 2025 года. есть таможенные/налоговые органы США.

Также внесены уточняющие изменения применения лимитов для операций клиента за пределами Украины со счетов в гривнах с использованием личных и корпоративных электронных платежных средств.

Уточнения касаются использования лимитов в зависимости от статуса физического лица – клиента банка, одновременно имеющего различные счета в банке, открытые как для ведения предпринимательской деятельности, так и для собственных нужд.

В регуляторе отмечают, что указанные изменения вступают в силу с 18 сентября 2025 года.

В НБУ отмечают, что изменения не будут оказывать существенного влияния на курсовую динамику и уровень международных резервов.

Национальный банк Украины объявил о новом пакете валютной либерализации, направленном на поддержку бизнеса без создания дополнительного давления на валютный рынок. Большинство изменений заработало с 6 августа.

Почему регулятор в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны, и кто и что от этого получит – читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько