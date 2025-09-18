НБУ смягчил валютные ограничения: кого касается

Национальный банк Украины смягчает валютные ограничения в целях содействия работе малого бизнеса в Украине и поддержки украинцев за рубежом в условиях войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

Отмечается, что учитывая обращение операторов почтовой связи из-за приостановки беспошлинного режима для товаров, ввезенных для потребления в США, и тщательный анализ потенциального влияния такого решения на валютный рынок, НБУ позволяет операторам почтовой связи и международным транспортным перевозчикам осуществлять с 18 сентября 2025 года. есть таможенные/налоговые органы США.

Также внесены уточняющие изменения применения лимитов для операций клиента за пределами Украины со счетов в гривнах с использованием личных и корпоративных электронных платежных средств.

Уточнения касаются использования лимитов в зависимости от статуса физического лица – клиента банка, одновременно имеющего различные счета в банке, открытые как для ведения предпринимательской деятельности, так и для собственных нужд.

В регуляторе отмечают, что указанные изменения вступают в силу с 18 сентября 2025 года.

В НБУ отмечают, что изменения не будут оказывать существенного влияния на курсовую динамику и уровень международных резервов.

Национальный банк Украины объявил о новом пакете валютной либерализации, направленном на поддержку бизнеса без создания дополнительного давления на валютный рынок. Большинство изменений заработало с 6 августа.

