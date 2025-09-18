Запланована подія 2

НБУ пом’якшив валютні обмеження: кого стосується

НБУ
Національний банк і далі пом’якшує валютні обмеження / НБУ

Національний банк України пом’якшує валютні обмеження з метою сприяння роботі малого бізнесу в Україні та підтримки українців за кордоном в умовах війни. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що враховуючи звернення операторів поштового зв’язку через призупинення безмитного режиму для товарів, увезених для споживання в США, НБУ дає змогу операторам поштового зв’язку та міжнародним транспортним перевізникам здійснювати з 18 вересня 2025 року транскордонні перекази з метою сплати митних платежів, кінцевими отримувачами яких є митні / податкові органи США.

Також внесено уточнюючі зміни щодо застосування лімітів для операцій клієнта за межами України з рахунків у гривнях з використанням особистих та корпоративних електронних платіжних засобів.

Уточнення стосуються використання лімітів залежно від статусу фізичної особи – клієнта банку, який одночасно має різні рахунки в банку, відкриті як для ведення підприємницької діяльності, так і для власних потреб.

У регуляторі зауважують, що зазначені зміни  набирають чинності з 18 вересня 2025 року.

В НБУ наголошують, що зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів.

Національний банк України оголосив про новий пакет валютної лібералізації, спрямований на підтримку бізнесу без створення додаткового тиску на валютний ринок. Більшість змін запрацювало з 6 серпня.

Чому регулятор вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни, та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько