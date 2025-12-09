- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
НБУ требует устранения нарушений от двух небанковских финансовых учреждений: что известно
Национальный банк Украины применил меры влияния к двум небанковским финансовым компаниям. Учреждения обязаны устранить выявленные нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.
О мерах воздействия
Первым учреждением стало ООО "Статус Капитал Плюс ", которое не предоставило в установленный срок запрашиваемые Нацбанком документы, объяснения и копии информации о своей деятельности.
Второй – ООО "ФК Артифишал Финанс Интеллиджнес", которое по состоянию на 1 октября 2025 года нарушило пруденциальное требование о соблюдении норматива левериджа в соответствии с положениями о пруденциальных требованиях для финансовых компаний.
Оба учреждения обязаны устранить выявленные нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством Украины до 29 декабря 2025 года.
О компаниях
Согласно данным YouControl, ООО Статус Капитал Плюс было зарегистрировано в 2014 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 24 млн. грн.
Основное направление деятельности – другие виды денежного посредничества.
Дополнительно компания занимается другими видами кредитования, предоставлением финансовых услуг, не входящих в страхование и пенсионное обеспечение, а также вспомогательной деятельностью в финансовой сфере вне страхования и пенсионного обеспечения.
Бенефициарный владелец – Любченко Евгений.
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК Артифишал Финанс Интеллиджнес" было зарегистрировано в 2020 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 15,5 млн грн.
Основное направление деятельности – предоставление различных финансовых услуг, не относящихся к страхованию или пенсионному обеспечению.
Дополнительно компания занимается денежным посредничеством, финансовым лизингом и другими видами кредитования.
Бенефициарный владелец – Гнатенко Евгений.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины наложил штраф в размере 120 тыс. грн на ЧАО "Велта" за предоставление недостоверной регуляторной отчетности.