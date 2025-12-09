Запланована подія 2

НБУ вимагає усунення порушень від двох небанківських фінансових установ: що відомо

НБУ
НБУ застосував заходи впливу до двох фінансових компаній / НБУ

Національний банк України застосував заходи впливу до двох небанківських фінансових компаній. Установи зобов’язані усунути виявлені порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Про заходи впливу

Першою установою стало ТОВ "Статус Капітал Плюс", яке не надало в установлений термін запитувані Нацбанком документи, пояснення та копії інформації щодо своєї діяльності.

Другою – ТОВ "ФК Артіфішал Фінанс Інтеліджнес", що станом на 1 жовтня 2025 року порушило пруденційну вимогу щодо дотримання нормативу левериджу відповідно до положень про пруденційні вимоги для фінансових компаній.

Обидві установи зобов’язані усунути виявлені порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства України до 29 грудня 2025 року.

Про компанії

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Статус Капітал Плюс" було зареєстровано в 2014 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 24 млн грн.

Основний напрям діяльності – інші види грошового посередництва.

Додатково компанія займається іншими видами кредитування, наданням фінансових послуг, що не входять до страхування та пенсійного забезпечення, а також допоміжною діяльністю у фінансовій сфері поза страхуванням та пенсійним забезпеченням.

Бенефіціарний власник - Любченко Євген.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК Артіфішал Фінанс Інтеліджнес" було зареєстровано в 2020 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 15,5 млн грн.

Основний напрям діяльності – надання різноманітних фінансових послуг, що не належать до страхування чи пенсійного забезпечення.

Додатково компанія займається грошовим посередництвом, фінансовим лізингом та іншими видами кредитування.

Бенефіціарний власник - Гнатенко Євген.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України наклав штраф у розмірі 120 тис. грн на ПрАТ "Велта" за подання недостовірної регуляторної звітності. 

Автор:
Ольга Опенько