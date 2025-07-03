НБУ утвердил новые стандарты управления рисками в нефинансовых платежных сервисах

Новые правила регламентируют организацию системы управления рисками, кибербезопасностью и непрерывностью предоставления услуг, а также устанавливают требования к регулярному пересмотру внутренних документов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Требования к нефинансовым платежным провайдерам

Положение о системе управления рисками для небанковских предоставлятелей нефинансовых платежных услуг распространяется на компании, предоставляющие информацию со счетов и инициирующие платежные операции.

Платежные учреждения, учреждения электронных денег и их филиалы с иностранными собственниками, если они одновременно предоставляют нефинансовые платежные услуги, будут дополнительно выполнять требования для финансовых платежных провайдеров.

Положение предусматривает требования по:

организации системы управления рисками небанковского поставщика нефинансовых платежных услуг;

разработке отдельных внутренних документов по управлению операционными рисками, киберрисками и рисками безопасности;

разработке методологии обеспечения непрерывности предоставления нефинансовых платежных услуг;

своевременного и периодического пересмотра внутренних документов по вопросам управления операционными рисками, киберрисками и рисками безопасности.

Положение вступает в силу 1 августа 2025 года.

Напомним, Национальный банк Украины возвращается к полноценному контролю за соблюдением валютных лимитов и нормативов капитала банками.