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НБУ утвердил новые стандарты управления рисками в нефинансовых платежных сервисах

Национальный банк.
НБУ предоставил отчет о финансовой стабильности. / Википедия

Новые правила регламентируют организацию системы управления рисками, кибербезопасностью и непрерывностью предоставления услуг, а также устанавливают требования к регулярному пересмотру внутренних документов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Требования к нефинансовым платежным провайдерам

Положение о системе управления рисками для небанковских предоставлятелей нефинансовых платежных услуг распространяется на компании, предоставляющие информацию со счетов и инициирующие платежные операции.

Платежные учреждения, учреждения электронных денег и их филиалы с иностранными собственниками, если они одновременно предоставляют нефинансовые платежные услуги, будут дополнительно выполнять требования для финансовых платежных провайдеров.

Положение предусматривает требования по:

  • организации системы управления рисками небанковского поставщика нефинансовых платежных услуг;
  • разработке отдельных внутренних документов по управлению операционными рисками, киберрисками и рисками безопасности;
  • разработке методологии обеспечения непрерывности предоставления нефинансовых платежных услуг;
  • своевременного и периодического пересмотра внутренних документов по вопросам управления операционными рисками, киберрисками и рисками безопасности.

Положение вступает в силу 1 августа 2025 года.

Напомним, Национальный банк Украины возвращается к полноценному контролю за соблюдением валютных лимитов и нормативов капитала банками.

Автор:
Ольга Опенько