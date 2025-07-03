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НБУ затвердив нові стандарти управління ризиками у нефінансових платіжних сервісах

Національний банк України.
НБУ представив звіт про фінансову стабільність. / Вікіпедія

Національний банк України затвердив нові вимоги до системи управління ризиками для небанківських надавачів нефінансових платіжних послуг. Нові правила регламентують організацію системи управління ризиками, кібербезпекою та безперервністю надання послуг, а також встановлюють вимоги до регулярного перегляду внутрішніх документів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Вимоги до нефінансових платіжних провайдерів

Положення про систему управління ризиками для небанківських надавачів нефінансових платіжних послуг поширюється на компанії, які надають інформацію з рахунків та ініціюють платіжні операції.

Платіжні установи, установи електронних грошей та їхні філії з іноземними власниками, якщо вони одночасно надають нефінансові платіжні послуги, додатково виконуватимуть вимоги для фінансових платіжних провайдерів.

Положення передбачає вимоги щодо:

  • організації системи управління ризиками небанківського надавача нефінансових платіжних послуг;
  • розроблення окремих внутрішніх документів щодо управління операційними ризиками, кіберризиками та ризиками безпеки;
  • розроблення методології забезпечення безперервності надання нефінансових платіжних послуг;
  • своєчасного та періодичного перегляду внутрішніх документів з питань управління операційними ризиками, кіберризиками та ризиками безпеки.

Положення набирає чинності з 1 серпня 2025 року.

Нагадаємо, Національний банк України повертається до повноцінного контролю за дотриманням валютних лімітів та нормативів капіталу банками.

Автор:
Ольга Опенько