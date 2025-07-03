НБУ затвердив нові стандарти управління ризиками у нефінансових платіжних сервісах

Національний банк України затвердив нові вимоги до системи управління ризиками для небанківських надавачів нефінансових платіжних послуг. Нові правила регламентують організацію системи управління ризиками, кібербезпекою та безперервністю надання послуг, а також встановлюють вимоги до регулярного перегляду внутрішніх документів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Вимоги до нефінансових платіжних провайдерів

Положення про систему управління ризиками для небанківських надавачів нефінансових платіжних послуг поширюється на компанії, які надають інформацію з рахунків та ініціюють платіжні операції.

Платіжні установи, установи електронних грошей та їхні філії з іноземними власниками, якщо вони одночасно надають нефінансові платіжні послуги, додатково виконуватимуть вимоги для фінансових платіжних провайдерів.

Положення передбачає вимоги щодо:

організації системи управління ризиками небанківського надавача нефінансових платіжних послуг;

розроблення окремих внутрішніх документів щодо управління операційними ризиками, кіберризиками та ризиками безпеки;

розроблення методології забезпечення безперервності надання нефінансових платіжних послуг;

своєчасного та періодичного перегляду внутрішніх документів з питань управління операційними ризиками, кіберризиками та ризиками безпеки.

Положення набирає чинності з 1 серпня 2025 року.

Нагадаємо, Національний банк України повертається до повноцінного контролю за дотриманням валютних лімітів та нормативів капіталу банками.