НБУ ужесточил надзор: шесть небанковских учреждений получили санкции

Национальный банк Украины принял меры влияния к шести небанковским финансовым учреждениям. Трем из них отозваны лицензии, а еще трем выдвинуты требования устранить выявленные нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Меры влияния НБУ

Относительно отзыва лицензий

Национальный банк отозвал лицензии у двух финансовых компаний - ООО "Финансовая компания "Простые решения" и ООО "Финансовая компания "Мидл".

Причина — компании не выполнили требование регулятора по устранению выявленных при надзоре нарушений. Еще 16 июня 2025 г. НБУ обязал их предоставить необходимые пояснения и документы до 7 июля 2025 года. Однако эти требования так и не были выполнены, что и послужило основанием для отзыва лицензий.

Ломбард "Сапфир" также лишен лицензии.

Причина — повторное непредставление обязательного аудиторского отчета о годовых отчетных данных за 2024 год. Такой отчет должен быть составлен в соответствии с законодательством и международными стандартами аудита.

Это нарушение произошло вторично через год. Еще в сентябре 2024 года НБУ применил к ломбарду санкции за аналогичное нарушение по отчету за 2023 год и предоставил время для исправления ситуации. Однако требования не были выполнены, что и привело к отзыву лицензии.

Относительно требований об устранении нарушений

Национальный банк обязал ломбард " Парус" устранить выявленные нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством. Причина — неподача в установленный срок отчета о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2024 год, который должен быть составлен в соответствии с международными стандартами аудита.

Такие же требования регулятор применил и к ООО "Лизинговая компания "Атон-ХХІ". Компания также не предоставила отчет о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2024 год в определенные сроки.

Аналогичные нарушения обнаружены у ООО "АВГ Лизинг". Предприятие не исполнило обязанность по представлению аудиторского отчета за 2024 год.

Все три компании должны исправить нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 25 августа 2025 года.

Напомним, недавно НБУ принял меры влияния к шести небанковским финансовым учреждениям. В трех из них аннулированы лицензии на осуществление финансовой деятельности, еще трем предписано устранить выявленные нарушения и привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства.