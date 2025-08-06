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НБУ ужесточил надзор: шесть небанковских учреждений получили санкции
Национальный банк Украины принял меры влияния к шести небанковским финансовым учреждениям. Трем из них отозваны лицензии, а еще трем выдвинуты требования устранить выявленные нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.
Меры влияния НБУ
- Относительно отзыва лицензий
Национальный банк отозвал лицензии у двух финансовых компаний - ООО "Финансовая компания "Простые решения" и ООО "Финансовая компания "Мидл".
Причина — компании не выполнили требование регулятора по устранению выявленных при надзоре нарушений. Еще 16 июня 2025 г. НБУ обязал их предоставить необходимые пояснения и документы до 7 июля 2025 года. Однако эти требования так и не были выполнены, что и послужило основанием для отзыва лицензий.
Ломбард "Сапфир" также лишен лицензии.
Причина — повторное непредставление обязательного аудиторского отчета о годовых отчетных данных за 2024 год. Такой отчет должен быть составлен в соответствии с законодательством и международными стандартами аудита.
Это нарушение произошло вторично через год. Еще в сентябре 2024 года НБУ применил к ломбарду санкции за аналогичное нарушение по отчету за 2023 год и предоставил время для исправления ситуации. Однако требования не были выполнены, что и привело к отзыву лицензии.
- Относительно требований об устранении нарушений
Национальный банк обязал ломбард " Парус" устранить выявленные нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством. Причина — неподача в установленный срок отчета о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2024 год, который должен быть составлен в соответствии с международными стандартами аудита.
Такие же требования регулятор применил и к ООО "Лизинговая компания "Атон-ХХІ". Компания также не предоставила отчет о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2024 год в определенные сроки.
Аналогичные нарушения обнаружены у ООО "АВГ Лизинг". Предприятие не исполнило обязанность по представлению аудиторского отчета за 2024 год.
Все три компании должны исправить нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 25 августа 2025 года.
Напомним, недавно НБУ принял меры влияния к шести небанковским финансовым учреждениям. В трех из них аннулированы лицензии на осуществление финансовой деятельности, еще трем предписано устранить выявленные нарушения и привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства.