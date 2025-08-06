НБУ посилив нагляд: шість небанківських установ отримали санкції

Національний банк України вжив заходів впливу до шести небанківських фінансових установ. Трьом із них відкликано ліцензії, а ще трьом висунуто вимоги усунути виявлені порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Заходи впливу НБУ

Щодо відкликання ліцензій

Національний банк відкликав ліцензії у двох фінансових компаній — ТОВ "Фінансова компанія "Прості рішення" та ТОВ "Фінансова компанія "Мідл".

Причина — компанії не виконали вимогу регулятора щодо усунення виявлених під час нагляду порушень. Ще 16 червня 2025 року НБУ зобов’язав їх надати необхідні пояснення та документи до 7 липня 2025 року. Однак ці вимоги так і не були виконані, що й стало підставою для відкликання ліцензій.

Ломбард "Сапфір" також позбавлений ліцензії.

Причина — повторне неподання обов’язкового аудиторського звіту про річні звітні дані за 2024 рік. Такий звіт має бути складений відповідно до законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Це порушення сталося вдруге за рік. Ще у вересні 2024 року НБУ застосував до ломбарду санкції за аналогічне порушення щодо звіту за 2023 рік і надав час для виправлення ситуації. Однак вимоги не були виконані, що й призвело до відкликання ліцензії.

Щодо вимог про усунення порушень

Національний банк зобов’язав ломбард "Парус" усунути виявлені порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства. Причина — неподання у встановлений термін звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2024 рік, який має бути складений відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

Такі ж вимоги регулятор застосував і до ТОВ "Лізингова компанія "Атон-ХХІ". Компанія також не надала звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2024 рік у визначені строки.

Аналогічні порушення виявлені у ТОВ "АВГ Лізинг". Підприємство не виконало обов’язок щодо подання аудиторського звіту за 2024 рік.

Усі три компанії мають виправити порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 25 серпня 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно НБУ вжив заходів впливу до шести небанківських фінансових установ. У трьох із них анульовано ліцензії на здійснення фінансової діяльності, ще трьом приписано усунути виявлені порушення та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства.