НБУ ввел в обращение памятную монету к 35-летию хозяйственной юстиции Украины

Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Хозяйственная юстиция Украины", посвященную 35-летию становления системы хозяйственных судов в Украине.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Презентация монеты состоялась на международной научно-практической конференции "Хозяйственная юрисдикция Украины: 35 лет развития и европейские ориентиры". Ее представил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

По его словам, монета призвана подчеркнуть значение хозяйственной юстиции для функционирования экономики и бизнеса.

"Монета – это больше, чем просто металл, больше, чем чеканка. Это способ зафиксировать в истории те события, которые формируют государство. И сегодня Национальный банк Украины вводит в обращение монету, посвященную 35-летию хозяйственной юстиции Украины – одного из фундаментов современного государства, от которого, в частности, зависит работа бизнеса, инвестиционный климат, международное доверие".

Номинал памятной монеты составляет 5 гривен. Она изготовлена из нейзильбера, а тираж – до 50 тысяч штук.

На аверсе монеты размещен геометрический квадрат, символизирующий юрисдикцию как основу правовой системы, стабильность и порядок. Абстрактные элементы вокруг него олицетворяют внешние вызовы и изменения.

На реверсе изображена архитектурная колонна – символ непреклонности правовой системы. Также размещены надписи "35", "Хозяйственная юстиция Украины" и слова "Опыт/Доверие/Действенность", отражающие ключевые принципы хозяйственной юстиции.

Автором дизайна стала Татьяна Балута.

Купить монету можно будет со 2 июня в интернет-магазине НБУ и у банков-дистрибьюторов.

Напомним, на днях НБУ ввел в обращение две новые оборотные памятные монеты номиналом 10 гривен из общей тематической серии "Мы сильные. Мы вместе", посвященные Сумской и Черниговской областям.

Автор:
Татьяна Гойденко