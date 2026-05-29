НБУ ввів у обіг пам’ятну монету до 35-річчя господарської юстиції України

Національний банк України ввів у обіг нову пам’ятну монету 2Господарська юстиція України", присвячену 35-річчю становлення системи господарських судів в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Презентація монети відбулася під час міжнародної науково-практичної конференції "Господарська юрисдикція України: 35 років розвитку та європейські орієнтири". Її представив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

За його словами, монета покликана підкреслити значення господарської юстиції для функціонування економіки та бізнесу.

"Монета – це більше, ніж просто метал, більше, ніж карбування. Це спосіб зафіксувати в історії ті події, які формують державу. І сьогодні Національний банк України вводить у обіг монету, присвячену 35-річчю господарської юстиції України – одного із фундаментів сучасної держави, від якого, зокрема, залежить робота бізнесу, інвестиційний клімат, міжнародна довіра", – зазначив Олексій Шабан.

Номінал пам’ятної монети становить 5 гривень. Вона виготовлена з нейзильберу, а тираж — до 50 тисяч штук.

На аверсі монети розміщено геометричний квадрат, який символізує юрисдикцію як основу правової системи, стабільність та порядок. Абстрактні елементи навколо нього уособлюють зовнішні виклики та зміни.

На реверсі зображена архітектурна колона — символ непохитності правової системи. Також розміщені написи "35", "Господарська юстиція України" та слова "Досвід / Довіра / Дієвість", які відображають ключові принципи господарської юстиції.

Авторкою дизайну стала Тетяна Балута.

Придбати монету можна буде з 2 червня в інтернет-магазині НБУ та у банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, днями НБУ ввів в обіг дві нові обігові пам’ятні монети номіналом 10 гривень із загальної тематичної серії "Ми сильні. Ми разом", присвячені Сумській та Чернігівській областям.