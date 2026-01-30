Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Наличный курс:

USD

43,12

43,00

EUR

51,50

51,30

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ вводит в обращение памятную монету, посвященную ракете-дрону "Паляниця"

нбу
НБУ вводит в обращение новую памятную монету / НБУ

Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную монету, посвященную украинским оборонным технологиям и их разработчикам, — "Украинский хлопок. Ракета-дрон "Паляниця".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

В НБУ отмечают, что "Паляниця" является не только образцом современной военной техники, но и символом национальной оборонной мощи, украинской изобретательности и несокрушимости, сформировавшихся в условиях войны за свободу и независимость.

Дизайн монеты

У монеты номинал 5 гривен. На ее аверсе изображен стилизованный силуэт ракеты-дрона "Паляниця", поражающая вражеского змея, что символизирует победу украинских оборонных технологий над агрессором.

Реверс посвящен боевому применению дальнобойной системы — на нем изображена атака украинской ракеты-дрона на объект топливно-энергетического комплекса страны-агрессора, а в верхней части размещена надпись "Паляниця".

Тираж памятной монеты составляет до 75 тысяч штук и будет выпускаться в сувенирной упаковке. Авторами художественного оформления стали Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук, а скульптором монеты выступил Владимир Атаманчук.

"Паляниця" — первая отечественная дальнобойная система вооружения с турбореактивным двигателем, предназначенная для высокоточных ударов Вооруженных Сил Украины по стратегическим объектам в глубоком тылу противника. Она способна поражать цели на расстоянии до 650 км, эффективно преодолевая системы ПВО благодаря низкой высоте полета (15–500 м) и скорости до 900 км/ч.

Ранее НБУ уже вводил монеты, посвященные украинским дронам или оружию. Среди них – монета, посвященная беспилотному надводному аппарату Magura.

Автор:
Татьяна Гойденко