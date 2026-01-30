НБУ вводит в обращение памятную монету, посвященную ракете-дрону "Паляниця"

Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную монету, посвященную украинским оборонным технологиям и их разработчикам, — "Украинский хлопок. Ракета-дрон "Паляниця".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

В НБУ отмечают, что "Паляниця" является не только образцом современной военной техники, но и символом национальной оборонной мощи, украинской изобретательности и несокрушимости, сформировавшихся в условиях войны за свободу и независимость.

Дизайн монеты

У монеты номинал 5 гривен. На ее аверсе изображен стилизованный силуэт ракеты-дрона "Паляниця", поражающая вражеского змея, что символизирует победу украинских оборонных технологий над агрессором.

Реверс посвящен боевому применению дальнобойной системы — на нем изображена атака украинской ракеты-дрона на объект топливно-энергетического комплекса страны-агрессора, а в верхней части размещена надпись "Паляниця".

Тираж памятной монеты составляет до 75 тысяч штук и будет выпускаться в сувенирной упаковке. Авторами художественного оформления стали Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук, а скульптором монеты выступил Владимир Атаманчук.

"Паляниця" — первая отечественная дальнобойная система вооружения с турбореактивным двигателем, предназначенная для высокоточных ударов Вооруженных Сил Украины по стратегическим объектам в глубоком тылу противника. Она способна поражать цели на расстоянии до 650 км, эффективно преодолевая системы ПВО благодаря низкой высоте полета (15–500 м) и скорости до 900 км/ч.

Ранее НБУ уже вводил монеты, посвященные украинским дронам или оружию. Среди них – монета, посвященная беспилотному надводному аппарату Magura.