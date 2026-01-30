НБУ вводить в обіг пам’ятну монету, присвячену ракеті-дрону "Паляниця"

Національний банк України вводить в обіг нову пам’ятну монету, присвячену українським оборонним технологіям та їхнім розробникам, — "Українська бавовна. Ракета-дрон "Паляниця".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

У НБУ зазначають, що "Паляниця" є не лише зразком сучасної військової техніки, а й символом національної оборонної потужності, української винахідливості та незламності, що сформувалися в умовах війни за свободу та незалежність.

Дизайн монети

Монета має номінал 5 гривень. На її аверсі зображено стилізований силует ракети-дрона "Паляниця", яка вражає ворожого змія, що символізує перемогу українських оборонних технологій над агресором.

Реверс присвячений бойовому застосуванню далекобійної системи — на ньому зображено атаку української ракети-дрона на об’єкт паливно-енергетичного комплексу країни-агресора, а у верхній частині розміщено напис "Паляниця".

Тираж пам’ятної монети становить до 75 тисяч штук і випускатиметься вона у сувенірному пакованні. Авторами художнього оформлення стали Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук, а скульптором монети виступив Володимир Атаманчук.

"Паляниця" — це перша вітчизняна далекобійна система озброєння з турбореактивним двигуном, призначена для високоточних ударів Збройних Сил України по стратегічних об’єктах у глибокому тилу противника. Вона здатна уражати цілі на відстані до 650 км, ефективно долаючи системи ППО завдяки низькій висоті польоту (15–500 м) та швидкості до 900 км/год.

Раніше НБУ вже вводив монети, присвячені українським дронам чи зброї. Серед них - монета, присвячена безпілотному надводному апарату Magura.