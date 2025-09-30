НБУ выпустил памятную монету в честь Сил беспилотных систем ВСУ

В честь Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Национальный банк представил новую оборотную памятную монету, которая продолжает серию "Вооруженные Силы Украины".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ выпустил памятную монету

Новая монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины" и отмечает вклад в защиту территориальной целостности Украины военнослужащих Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, которые являются символом инновационности, технологического превосходства и интеллекта украинского войска.

Оборотная памятная монета "Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины" имеет номинал 10 гривен и изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Аверс монеты соответствует дизайну оборотной монеты номиналом 10 гривен 2018: в центре размещены номинал, год чеканки и Государственный герб Украины в обрамлении древнерусского орнамента.

соответствует дизайну оборотной монеты номиналом 10 гривен 2018: в центре размещены номинал, год чеканки и Государственный герб Украины в обрамлении древнерусского орнамента. Главным элементом реверса является эмблема сил беспилотных систем ВСУ – стилизованная стальная ласточка, символизирующая технологичность, быстроту и адаптивность этого рода войск. Фон дополнен стилизованными воздушными потоками, подчеркивающими динамику, маневренность и малозаметность беспилотных систем. Вдоль края монеты расположены надписи: вверху – "Силы беспилотных систем ВСУ", внизу – девиз формирования "Наше оружие – разум".

Дизайн реверса создала Татьяна Балута, а дизайн аверса и скульптурная часть монеты – Владимир Демьяненко.

Об обращении и реализации монеты

Оборотная памятная монета "Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины" является законным платежным средством в Украине и принимается по номиналу 10 гривен для всех видов наличных расчетов и зачислений на счета.

Национальный банк будет постепенно обеспечивать банки и СИТ-компании такими монетами для последующей выдачи клиентам. Всего в обращение будет введено около 10 миллионов таких монет.

Часть тиража монеты выпускается в специальных роликах по 25 штук, упакованных в сувенирную бумагу с изображением эмблемы. Сил беспилотных систем ВСУ – стальной ласточки на фоне стилизованных воздушных потоков. Общий тираж роликов составляет 20 тысяч штук.

Приобрести ролик из 25 оборотных памятных монет можно со 2 октября 2025 через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ (будет реализовано 12 тысяч роликов), а также в банках-дистрибьюторах, перечень которых приведен на официальном сайте Национального банка.

Напомним, 17 сентября Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям". Она посвящена мужеству, преданности и профессионализму украинских спасателей, ежедневно спасающих жизнь и противостоящих стихиям и последствиям войны.