НБУ випустив пам’ятну монету на честь Сил безпілотних систем ЗСУ

На честь Сил безпілотних систем Збройних Сил України Національний банк презентував нову обігову пам’ятну монету, що продовжує серію “Збройні Сили України”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ випустив пам’ятну монету

Нова монета продовжує серію "Збройні Сили України" та вшановує внесок у захист територіальної цілісності України військовослужбовців Сил безпілотних систем Збройних сил України, які є символом інноваційності, технологічної переваги та інтелекту українського війська.

Обігова пам’ятна монета "Сили безпілотних систем Збройних сил України" має номінал 10 гривень і виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям.

Аверс монети відповідає дизайну обігової монети номіналом 10 гривень 2018 року: у центрі розміщені номінал, рік карбування та Державний герб України в обрамленні давньоруського орнаменту.

Головним елементом реверсу є емблема сил безпілотних систем ЗСУ – стилізована сталева ластівка, що символізує технологічність, швидкість і адаптивність цього роду військ. Тло доповнене стилізованими повітряними потоками, які підкреслюють динаміку, маневреність і малопомітність безпілотних систем. Уздовж краю монети розташовані написи: угорі – "Сили безпілотних систем ЗСУ", унизу – девіз формування "Наша зброя – розум".

Дизайн реверсу створила Тетяна Балута, а дизайн аверсу та скульптурну частину монети – Володимир Дем’яненко.

Про обіг та реалізацію монети

Обігова пам’ятна монета "Сили безпілотних систем Збройних Сил України" є законним платіжним засобом в Україні і приймається за номіналом 10 гривень для всіх видів готівкових розрахунків та зарахувань на рахунки.

Національний банк поступово забезпечуватиме банки та СІТ-компанії такими монетами для подальшої видачі клієнтам. Усього в обіг буде введено майже 10 мільйонів таких монет.

Частина тиражу монети випускається у спеціальних роликах по 25 штук, запакованих у сувенірний папір із зображенням емблеми Сил безпілотних систем ЗСУ – сталевої ластівки на фоні стилізованих повітряних потоків. Загальний тираж роликів становить 20 тисяч штук.

Придбати ролик із 25 обігових пам’ятних монет можна з 2 жовтня 2025 року через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ (буде реалізовано 12 тисяч роликів), а також у банках-дистриб’юторах, перелік яких наведено на офіційному сайті Національного банку.

Нагадаємо, 17 вересня Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету "Державна служба України з надзвичайних ситуацій". Вона присвячена мужності, відданості та професіоналізму українських рятувальників, які щодня рятують життя та протистоять стихіям і наслідкам війни.